Mercredi 17 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Montbéliard
Sport

Le FC Sochaux-Montbéliard passe sans encombre le test de la DNCG

Publié le 17/12/2025 - 17:16
Mis à jour le 17/12/2025 - 15:30

Le FC Sochaux-Montbéliard a été auditionné le 16 décembre 2025 par la Commission de contrôle des clubs professionnels (DNCG) au titre de la saison sportive 2025/2026. Au terme de cette audition, la DNCG n’a prononcé aucune mesure à l’encontre du club et a validé la situation financière de ce dernier. 

© Élodie R.
© Élodie R.

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail réalisé par le club au cours de cette saison sportive. "Les résultats financiers présentés à mi-saison sont en effet meilleurs que prévus, avec des recettes en hausse et une maîtrise accrue des charges", précise le club dans son communiqué.

Les échanges ont principalement porté sur la préparation de la saison prochaine. Dans cette perspective, le FC Sochaux-Montbéliard dit poursuivre son travail quotidien afin de consolider un équilibre financier durable. Un objectif qui nécessite "encore des efforts et une solidarité entre actionnaires, collectivités, socios et collaborateurs afin de mener à bien le projet FCSM 2028".

Le FC Sochaux-Montbéliard "s’affirme comme un acteur incontournable du territoire, s’inscrivant dans une dynamique de triple projet sportif, social et territorial au service de son environnement et de ses valeurs" conclut le club.

DNCG FC Sochaux-Montbéliard finances football

Publié le 17 décembre à 17h16 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Montbéliard
Sport

Le FC Sochaux-Montbéliard passe sans encombre le test de la DNCG

Le FC Sochaux-Montbéliard a été auditionné le 16 décembre 2025 par la Commission de contrôle des clubs professionnels (DNCG) au titre de la saison sportive 2025/2026. Au terme de cette audition, la DNCG n’a prononcé aucune mesure à l’encontre du club et a validé la situation financière de ce dernier. 

DNCG FC Sochaux-Montbéliard finances football
Publié le 17 décembre à 17h16 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Enfin un belle réaction du BesAC contre Mulhouse

En s’imposant contre Mulhouse mardi 16 décembre 2025 au palais des sports de Besançon, le BesAC a mis fin à une série de 4 défaites consécutives en signant sa troisième victoire de la saison en N1. Une rencontre et une date à marquer d'une pierre blanche, puisqu'en huit ans de N1, le BesAC n'était jusque-là parvenu à battre la formation alsacienne qu'une seule fois.

basket-ball besAC victoire
Publié le 17 décembre à 08h56 par Macommune.info
Besançon
Sport

Basket : Augustins Venckus vient renforcer le BesAC

Alors que le BesAC est passé tout près de la victoire sur le parquet d’Andrézieux vendredi soir, un autre match s'est lui joué depuis plusieurs jours. Celui de la recherche d'un renfort pour permettre au BesAC de connaître des jours meilleurs que ceux qui ne lui ont jusque-là permis de ne gagner que deux matches sur 15 joués. C’est ainsi que le club bisontin a annoncé le 13 décembre dernier, l’arrivée d’Augustinas Venckus. 

basket-ball besAC recrue
Publié le 15 décembre à 08h41 par Elodie Retrouvey
Novillars
Faits Divers Sport

Violences et insultes racistes lors d’un match à Novillars : des associations pointent un silence préoccupant

Selon un communiqué du 11 décembre 2025, des faits graves se sont déroulés le 8 novembre 2025 lors d’un match U18 opposant les équipes de Planoise et de Roche-lez-Beauprè, à Novillars. Des associations affirment qu’après la mi-temps, “l'entraîneur et le juge de touche de Roche-lez-Beauprè, déjà connus pour leurs passifs, ont alors multiplié les provocations”.

Publié le 11 décembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Sport

ESBF : Alizée Frécon-Demouge annonce mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison

Joueuse emblématique et formée intégralement au club, Alizée Frécon n’aura connu que le club de l’ESBF. Après 27 années d’engagement et de fidélité envers le club de la capitale comtoise, la joueuse mettra finalement un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2025-2026. 

Alizée Frécon-Demouge carrière esbf handball retraite
Publié le 5 décembre à 10h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Un Palais des sports plein pour galvaniser le BesAC contre Le Havre

Incroyable engouement pour ce premier match de la phase retour de la Phase 1 du championnat de N1 !  A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous nous acheminons sans doute vers un Palais des sports de Besançon archi-plein et donc une soirée à guichets fermés. Le rendez-vous est donné vendredi 5 décembre à 2000 pour le savoir…

basket besAC
Publié le 4 décembre à 15h36 par Hélène L.
Besançon
Sport

Match BesAC-Le Havre le 5 décembre à Besançon : marché de Noël, tombola et des champions au rendez-vous

Le Palais des Sports de Besançon s’apprête à vibrer  vendredi 5 décembre 2025, à l’occasion d’un choc très attendu : le BesAC accueille Le Havre, actuel leader du championnat de Nationale 1. Et ce n'est pas tout : un marché de Noël et une grande tombola sont organisés, sans oublier la présence de Mickaël Gelabale et de Frédéric Weis.

basket besAC marché de noël tombola
Publié le 30 novembre à 17h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby

Sondage

 7.36
couvert
le 17/12 à 18h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
90 %
 