Le FC Sochaux-Montbéliard passe sans encombre le test de la DNCG

Le FC Sochaux-Montbéliard a été auditionné le 16 décembre 2025 par la Commission de contrôle des clubs professionnels (DNCG) au titre de la saison sportive 2025/2026. Au terme de cette audition, la DNCG n’a prononcé aucune mesure à l’encontre du club et a validé la situation financière de ce dernier.

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail réalisé par le club au cours de cette saison sportive. "Les résultats financiers présentés à mi-saison sont en effet meilleurs que prévus, avec des recettes en hausse et une maîtrise accrue des charges", précise le club dans son communiqué.

Les échanges ont principalement porté sur la préparation de la saison prochaine. Dans cette perspective, le FC Sochaux-Montbéliard dit poursuivre son travail quotidien afin de consolider un équilibre financier durable. Un objectif qui nécessite "encore des efforts et une solidarité entre actionnaires, collectivités, socios et collaborateurs afin de mener à bien le projet FCSM 2028".

Le FC Sochaux-Montbéliard "s’affirme comme un acteur incontournable du territoire, s’inscrivant dans une dynamique de triple projet sportif, social et territorial au service de son environnement et de ses valeurs" conclut le club.