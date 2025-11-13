Le Gentil Godjo emballe Noël avec ses ”cartons-surprises”

L’artiste bisontin revient avec une nouvelle idée décalée et poétique pour les fêtes : offrir des cartons pliés à découvrir… le jour de Noël. Pour avoir l’un de ces cartons cadeaux, il faudra venir le 7 décembre à la Papounèterie, à Rouhe, dans le Doubs.

Trouver le cadeau de Noël parfait peut parfois relever du casse-tête. Le Gentil Godjo, artiste bien connu des habitants du Doubs pour son humour et ses créations insolites, propose cette année une alternative des plus originales : ”Les cartons-surprises pliés en deux ou quatre”. Avec cette idée, il invite chacune et chacun à venir chercher un carton pas tout à fait comme les autres : ”Pour rire ou vous rendre service ?” glisse-t-il malicieusement dans son communiqué.

Rendez-vous à la Papounèterie

L’événement aura lieu le dimanche 7 décembre 2025, de 10 h à 17 h, à la Papounèterie (6 chemin de l’école, 25440 Rouhe). L’artiste y accueillera le public pour leur remettre un carton plié ”à n’ouvrir, bien sûr, que chez vous le jour de Noël !”, précise-t-il. Le principe est simple : en échange de quelques boutons et cartons d’emballage, chacun pourra repartir avec une création signée Le Gentil Godjo.

Un esprit toujours aussi déjanté

Après son précédent projet intitulé ”l’asile des Foutons”, l’artiste annonce la couleur : ”Je « déménage » encore et je fais mes cartons à la Papounèterie !” Une initiative née d’une inspiration toute festive : ”Une bien belle idée que m’a soufflée mon copain Le Père Noël, aidé évidemment par Le Canard-Infirmier !” Une nouvelle fantaisie à son image, généreuse, un brin loufoque, et toujours porteuse de lien social et de bonne humeur.

Un clin d’œil au partage

Avec ses cartons-surprises, Le Gentil Godjo poursuit sa démarche d’art participatif et poétique. Entre humour, recyclage et convivialité, il offre une occasion de plus de sourire avant les fêtes. Alors, si votre cadeau de Noël est ”impossible à trouver”, l’artiste vous donne une piste : rendez-vous à Rouhe, pour ”faire vos cartons” avec lui !