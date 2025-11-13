Jeudi 13 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)

Le Gentil Godjo emballe Noël avec ses ”cartons-surprises”

Publié le 13/11/2025 - 11:30
Mis à jour le 13/11/2025 - 09:14

L’artiste bisontin revient avec une nouvelle idée décalée et poétique pour les fêtes : offrir des cartons pliés à découvrir… le jour de Noël. Pour avoir l’un de ces cartons cadeaux, il faudra venir le 7 décembre à la Papounèterie, à Rouhe, dans le Doubs.

© Gentil Godjo
© Gentil Godjo
© Gentil Godjo
1/3 - © Gentil Godjo
2/3 - © Gentil Godjo
3/3 - © Gentil Godjo

Trouver le cadeau de Noël parfait peut parfois relever du casse-tête. Le Gentil Godjo, artiste bien connu des habitants du Doubs pour son humour et ses créations insolites, propose cette année une alternative des plus originales : ”Les cartons-surprises pliés en deux ou quatre”. Avec cette idée, il invite chacune et chacun à venir chercher un carton pas tout à fait comme les autres : ”Pour rire ou vous rendre service ?” glisse-t-il malicieusement dans son communiqué.

Rendez-vous à la Papounèterie

L’événement aura lieu le dimanche 7 décembre 2025, de 10 h à 17 h, à la Papounèterie (6 chemin de l’école, 25440 Rouhe). L’artiste y accueillera le public pour leur remettre un carton plié ”à n’ouvrir, bien sûr, que chez vous le jour de Noël !”, précise-t-il. Le principe est simple : en échange de quelques boutons et cartons d’emballage, chacun pourra repartir avec une création signée Le Gentil Godjo.

Un esprit toujours aussi déjanté

Après son précédent projet intitulé ”l’asile des Foutons”, l’artiste annonce la couleur : ”Je « déménage » encore et je fais mes cartons à la Papounèterie !” Une initiative née d’une inspiration toute festive : ”Une bien belle idée que m’a soufflée mon copain Le Père Noël, aidé évidemment par Le Canard-Infirmier !” Une nouvelle fantaisie à son image, généreuse, un brin loufoque, et toujours porteuse de lien social et de bonne humeur.

Un clin d’œil au partage

Avec ses cartons-surprises, Le Gentil Godjo poursuit sa démarche d’art participatif et poétique. Entre humour, recyclage et convivialité, il offre une occasion de plus de sourire avant les fêtes. Alors, si votre cadeau de Noël est ”impossible à trouver”, l’artiste vous donne une piste : rendez-vous à Rouhe, pour ”faire vos cartons” avec lui !

© Gentil Godjo

artiste gentil godjo idée cadeau noël noël noël 2025

Publié le 13 novembre à 11h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Fnac Lego® ouvre une boutique éphémère à la Galerie Chateaufarine
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 17.66
peu nuageux
le 13/11 à 12h00
Vent
4.41 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
50 %
 