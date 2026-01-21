Le projet RITM-BFC va se poursuivre dans les universités de la région

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Grâce à l’évaluation positive réalisée par un jury international, le projet RITM-BFC (Réussir Innover Transformer Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté) va pouvoir se poursuivre, apprend-on ce mois de janvier 2026.

"Le projet vise à améliorer la réussite des étudiants et à développer la formation tout au long de la vie à l’échelle régionale. Il est régulièrement soumis à des évaluations exigeantes qui conditionnent la poursuite de son déploiement", explique dans un communiqué commune l’université Marie et Louis Pasteur et l’université de Bourgogne Europe.

A l’issue de l’examen, les experts ont souligné l’avancement "remarquable" de RITM-BFC, qui accompagne plus de 250 projets au bénéfice de plus de 80 000 étudiants et apprenants.

Mise en place de nouvelles modalités pédagogiques

Financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) à hauteur de 11 millions d’euros dans le cadre du 3ème Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 3) Nouveaux Cursus à l’Université (NCU), RITM-BFC a vocation à permettre aux équipes pédagogiques d’expérimenter de nouvelles modalités pédagogiques, de les évaluer et de les essaimer.

Le projet s’inscrit sur 10 ans (2018-2028) avec deux priorités :

construire des dispositifs plus individualisés de réussite en 1er cycle et mieux préparer à l’insertion professionnelle ;

développer la formation tout au long de la vie.

Les actions déployées par RITM-BFC bénéficient aux deux Établissements Publics Expérimentaux du site : l’Université Marie et Louis Pasteur et Université Bourgogne Europe (UBE) ainsi qu’à leurs établissements associés.