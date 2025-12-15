Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Publié le 15/12/2025 - 10:03
Mis à jour le 15/12/2025 - 09:08

Communiqué du lundi 15 décembre 2025

  • Zoé, fille de Dario BOTTA, agent de voirie et de Elisa BERTHEAULT, secrétaire médicale.
  • Coline, fille de Alexandre PFAU, employé de restauration et de Jeanne COQUILLARD, gouvernante polyvalente.
  • Marceau, fils de Albin RAMEY, opérateur manutention et de Natacha TASSËEL, infirmière.
  • Emma, fille de Johan POURCHET, assistant d'éducation et de Emeline MOREL, assistante sociale.
  • Lorelya, fille de Melvin RAZANAJAZA, sans profession et de Justine DUBIEF, directrice d'accueil de loisirs.

naissances

Publié le 15 décembre à 10h03 par Elodie Retrouvey
Etat-civil

