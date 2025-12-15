Les naissances à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Communiqué du lundi 15 décembre 2025
- Zoé, fille de Dario BOTTA, agent de voirie et de Elisa BERTHEAULT, secrétaire médicale.
- Coline, fille de Alexandre PFAU, employé de restauration et de Jeanne COQUILLARD, gouvernante polyvalente.
- Marceau, fils de Albin RAMEY, opérateur manutention et de Natacha TASSËEL, infirmière.
- Emma, fille de Johan POURCHET, assistant d'éducation et de Emeline MOREL, assistante sociale.
- Lorelya, fille de Melvin RAZANAJAZA, sans profession et de Justine DUBIEF, directrice d'accueil de loisirs.