Les ossements d'un alpiniste disparu en 1994 retrouvés en Suisse

Des alpinistes ont découvert mi-octobre les ossements d'un Suisse disparu plus de trente ans plus tôt dans le massif de l'Obergabelhorn, près de Zermatt (Valais), a annoncé mercredi 12 novembre 2025 le ministère public du canton.

"Le 15 octobre 2025, des ossements ont été découverts par des alpinistes sur le glacier de l'Obergabelhorn au-dessus de Zinal", ont rappelé les autorités judiciaires dans un communiqué. Les agents de la police cantonale valaisanne ont été héliportés sur les lieux afin de procéder à la prise en charge des ossements et des effets personnels et une instruction avait été ouverte à des fins d'identification.

Et les investigations ont permis de lever le mystère sur ces ossements : ce sont ceux d'un Suisse né en 1969 qui avait disparu dans le secteur le 4 novembre 1994. Il se trouvait alors avec un autre alpiniste donc le corps a lui été découvert en 2000, a précisé le ministère public. La fonte des glaciers suisses peut faire resurgir des objets enfouis sous la glace depuis des années, voire des décennies. En 2022, l'épave d'un avion qui s'était écrasé dans les Alpes en 1968 a été découverte sur le glacier d'Aletsch. Les corps des trois passagers avaient aussi été retrouvés àl'époque.

L'Obergabelhorn (littéralement "Corne de la fourchette supérieure"), culminant à 4.063 mètres, est l'un des cinq sommets de plus de 4.000 m d'altitude qui forment une ceinture appelée la "couronne impériale" qui surplombe le Val d'Anniviers dans le Valais, au sud du pays. Son ascension est très prisée des alpinistes chevronnés.

(Source AFP)