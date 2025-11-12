Mercredi 12 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse

Les ossements d'un alpiniste disparu en 1994 retrouvés en Suisse

Publié le 12/11/2025 - 17:34
Mis à jour le 12/11/2025 - 17:34

Des alpinistes ont découvert mi-octobre les ossements d'un Suisse disparu plus de trente ans plus tôt dans le massif de l'Obergabelhorn, près de Zermatt (Valais), a annoncé mercredi 12 novembre 2025 le ministère public du canton.

"Le 15 octobre 2025, des ossements ont été découverts par des alpinistes sur le glacier de l'Obergabelhorn au-dessus de Zinal", ont rappelé les autorités judiciaires dans un communiqué. Les agents de la police cantonale valaisanne ont été héliportés sur les lieux afin de procéder à la prise en charge des ossements et des effets personnels et une instruction avait été ouverte à des fins d'identification.

Et les investigations ont permis de lever le mystère sur ces ossements : ce sont ceux d'un Suisse né en 1969 qui avait disparu dans le secteur le 4 novembre 1994. Il se trouvait alors avec un autre alpiniste donc le corps a lui été découvert en 2000, a précisé le ministère public. La fonte des glaciers suisses peut faire resurgir des objets enfouis sous la glace depuis des années, voire des décennies. En 2022, l'épave d'un avion qui s'était écrasé dans les Alpes en 1968 a été découverte sur le glacier d'Aletsch. Les corps des trois passagers avaient aussi été retrouvés àl'époque.

L'Obergabelhorn (littéralement "Corne de la fourchette supérieure"), culminant à 4.063 mètres, est l'un des cinq sommets de plus de 4.000  m d'altitude qui forment une ceinture appelée la "couronne impériale" qui surplombe le Val d'Anniviers dans le Valais, au sud du pays. Son ascension est très prisée des alpinistes chevronnés.

(Source AFP)

alpinisme montagne suisse

Publié le 12 novembre à 17h34 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Macaron bicolore Griottines de Fougerolles® et ganache au thé matcha de "Kagoshima"
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 11.55
couvert
le 12/11 à 18h00
Vent
2 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
78 %
 