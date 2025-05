Plusieurs médecins du CHU de Besançon portent plainte pour usurpation d’identité

Tout a commencé avec le dépôt de plainte d'un médecin du CHU de Besançon pour usurpation de son identité en rapport avec un arrêt de travail. La direction de l’hôpital a été contactée par les ressources humaines d’une enseigne située à Besançon dans le cadre d’une suspicion d’un faux arrêt de travail au bénéfice d’un de leur salarié.

Ce dernier avait été rédigé au nom du médecin en date du 28 janvier via le site internet "stop-travail.com". "N’étant pas à l’origine de la rédaction dudit document, le médecin a déposé plainte", nous précise-t-on.

Un homme de 26 ans en garde à vue

Convoqué ce jeudi, le bénéficiaire de l’arrêt de travail a été placé en garde à vue. Entendu en présence de son avocat, il a expliqué avoir s’être rendu sur le site internet en toute bonne foi pour demander un avis d’arrêt de travail. Il lui a été demandé de donner ses informations personnelles et de décrire ses symptômes et de 9€ par carte bancaire (et en moins de 24 heures). Il a reçu par mail son avis d’arrêt de travail qu’il a adressé à son employeur.

Le mis en cause a précisé avoir utilisé à six reprises les services du site internet pour obtenir des avis d’arrêt de travail, en décembre 2024.

Les médecins concernés ont été contactés pour authentifier les avis d’arrêt de travail. Ils ont certifié que les documents étaient faux. Lors d’une seconde audition, l’homme a confirmé que les avis d’arrêt de travail donnés à son employeur entre le 2 et le 26 décembre 2024 étaient faux et qu’il les avait obtenus auprès du même site internet. Les médecins ont déposé plainte.

L’individu sera convoqué devant France victime 25 le 9 septembre 2025 en vue d’une contribution citoyenne.