Pont-de-Roide : un feu de cheminée détruit la toiture d'un pavillon

À l’arrivée des secours, une partie de la toiture était embrasée. L’extinction de l’incendie a nécessité la mise en œuvre d’un dispositif hydraulique comprenant deux lances, dont une déployée à partir d’un moyen élévateur aérien.
Aucune victime n’est à déplorer, le propriétaire des lieux étant absent au moment du sinistre. Un important travail de dégarnissage a été réalisé afin d’écarter tout risque de reprise du feu.
Pour les besoins de l’intervention, la circulation rue d’Alsace a été partiellement interrompue. Aucun relogement n’est à prévoir et aucun blessé n'est à déplorer.