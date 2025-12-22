Lundi 22 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Pont-de-Roide-Vermondans
Faits Divers

Pont-de-Roide : un feu de cheminée détruit la toiture d'un pavillon

Publié le 22/12/2025 - 17:31
Mis à jour le 22/12/2025 - 17:31

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus lundi 22 décembre 2025, vers 14 h 30, rue d’Alsace à Pont-de-Roide, pour un feu de cheminée survenu dans un pavillon.

© Élodie R.
© Élodie R.

À l’arrivée des secours, une partie de la toiture était embrasée. L’extinction de l’incendie a nécessité la mise en œuvre d’un dispositif hydraulique comprenant deux lances, dont une déployée à partir d’un moyen élévateur aérien.

Aucune victime n’est à déplorer, le propriétaire des lieux étant absent au moment du sinistre. Un important travail de dégarnissage a été réalisé afin d’écarter tout risque de reprise du feu.

Pour les besoins de l’intervention, la circulation rue d’Alsace a été partiellement interrompue. Aucun relogement n’est à prévoir et aucun blessé n'est à déplorer.

cheminée feu incendie sapeur-pompier sdis 25

Publié le 22 décembre à 17h31 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Attaques de chiens sur la colline de Bregille : des moutons morts et blessés ces derniers mois

Sur la colline de Bregille, à Besançon, plusieurs attaques de chiens sur des troupeaux de moutons ont été signalées ces dernières semaines. En octobre puis en novembre 2025, deux structures engagées dans l’entretien écologique des espaces naturels ont perdu des animaux à la suite de morsures attribuées à des chiens non tenus en laisse. 

attaque blessé chien mort mouton Terrasses des collines bisontines et d'ailleurs
Publié le 21 décembre à 09h21 par Alexane
Besançon
Faits Divers

Braquage à Besançon : les auteurs recherchés, le parquet se dessaisit au profit de la JIRS de Nancy

Ce vendredi 19 décembre 2025, vers 7h30, cinq individus se sont présentés aux abords de l'entreprise Losange à Besançon. Selon les éléments communiqués par le procureur de Besançon, Cédric Logelin, les auteurs étaient cagoulés et porteurs de fusils d’assaut.

arme à feu braquage cambriolage Cédric Logelin entreprise procureur de la république
Publié le 19 décembre à 14h59 par Alexane
Dijon
Faits Divers

Evasions à Dijon : le détenu recherché visé par une notice rouge d’Interpol

Un homme de 19 ans, qui s'était évadé de la prison de Dijon fin novembre 2025 avec un autre détenu rattrapé depuis, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, a constaté mardi16 décembre l'AFP. L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a publié sur son site internet une fiche concernant ce natif de Marseille, recherché par les autorités françaises pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale".

évasion interpol police prison recherche
Publié le 16 décembre à 17h30 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #1 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 5.44
couvert
le 22/12 à 18h00
Vent
0.6 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
87 %
 