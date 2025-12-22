Pont-de-Roide : un feu de cheminée détruit la toiture d'un pavillon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus lundi 22 décembre 2025, vers 14 h 30, rue d’Alsace à Pont-de-Roide, pour un feu de cheminée survenu dans un pavillon.

À l’arrivée des secours, une partie de la toiture était embrasée. L’extinction de l’incendie a nécessité la mise en œuvre d’un dispositif hydraulique comprenant deux lances, dont une déployée à partir d’un moyen élévateur aérien.

Aucune victime n’est à déplorer, le propriétaire des lieux étant absent au moment du sinistre. Un important travail de dégarnissage a été réalisé afin d’écarter tout risque de reprise du feu.

Pour les besoins de l’intervention, la circulation rue d’Alsace a été partiellement interrompue. Aucun relogement n’est à prévoir et aucun blessé n'est à déplorer.