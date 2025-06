Pose de la première pierre du bâtiment Nano à Besançon : un nouvel élan pour les microtechniques

Le 3 juillet 2025, la technopole Témis Microtechniques à Besançon accueille un événement symbolique : la pose de la première pierre du bâtiment Nano. Ce projet, porté par la société Aktya, s’inscrit dans une dynamique de développement économique local orientée vers les microtechniques, la haute technologie et l’innovation durable.

Situé au 17B rue Alain Savary, en face du lycée Ledoux, le bâtiment Nano se positionne dans le pôle d’innovation Témis, un écosystème de 140 établissements incluant des entreprises comme Breitling, Exail, Sophysa, Cryla ou encore EOS Imaging, ainsi que des acteurs du service tels que BpiFrance ou FIDAL. Ce pôle concentre 3.100 emplois, 170.000 m² déjà développés, et se projette vers 12.000 m² supplémentaires.

Le bâtiment Nano participera à cette dynamique en proposant 3.185 m² de surface sur 5 niveaux, à destination d’activités tertiaires et industrielles de précision. Des cellules de 70 à 470 m² seront disponibles à la location, avec également un espace de restauration de 320 m² en rez-de-chaussée.

Une réponse aux besoins des entreprises

Selon le dossier de presse, le bâtiment Nano ”s’inscrit dans la continuité logique du parcours entrepreneurial proposé sur la technopole Temis” et ”répond ainsi aux besoins d’entreprises en croissance, notamment les start-up et jeunes sociétés issues de ces structures”.

Le programme complète les dispositifs existants tels que l’incubateur, l’hôtel d’entreprises et la pépinière, en proposant une solution intermédiaire pour des entreprises en phase de développement.

70% des matériaux récupérés

Le projet NANO se distingue par une démarche environnementale ambitieuse, selon Aktya. Lors de la déconstruction du bâtiment précédent (occupé jusqu’en 2020 par l’entreprise VIX), une démarche de réemploi a permis de récupérer près de 70 % des matériaux. Bien qu’un incendie ait limité le bénéfice environnemental final à 2,45 tonnes équivalent carbone évitées, l’engagement d’Aktya en faveur d’une construction responsable demeure.

Le futur bâtiment intégrera des matériaux bas carbone, des énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque), ainsi que des systèmes visant la sobriété énergétique. L’objectif est d’obtenir la certification Bâtiment Énergie Environnement.

Quatre plateaux de 460 m²

Piloté par le cabinet AACT+, le projet architectural privilégie une modularité maximale. Les quatre plateaux de 460 m² sont desservis par un noyau central, facilitant l’adaptation à différents types d’activités microtechniques. Les occupants pourront profiter de terrasses, douches, d'accès aux coursives, etc. L’offre est conçue pour ”accueillir tout type d’activité en rapport avec la microtechnique” grâce à des ”gaines techniques process en attente et reliées à un espace technique dédié au r+5”, nous précise-t-on.

Infos +

Avant même toute action commerciale active, le projet suscite un fort intérêt. Le dossier note qu’”avant même d’avoir engagé une commercialisation active, plusieurs prospects qualifiés ont manifesté un vif intérêt pour une implantation sur près de la moitié de la surface totale, soit environ 1 500 m²”.

La livraison du bâtiment est prévue pour le 1er trimestre 2027.

Aktya, société d’économie mixte patrimoniale, gère plus de 150.000 m² dans le Doubs et une partie du Jura. Elle se spécialise dans l’immobilier d’entreprise, assurant la mise à disposition de bureaux, locaux d’activité et parkings au service de l’intérêt général.