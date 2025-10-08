Mercredi 8 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Pris en flagrant délit de vente de cannabis et de cocaïne à Besançon

Publié le 08/10/2025 - 16:00
Mis à jour le 08/10/2025 - 16:22

Les faits sont survenus ce 6 octobre 2025 vers 20h20 rue Ravel à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Une patrouille de police a effectué lundi une surveillance sur un point de vente de produits stupéfiants et a décidé de séparer son équipage en deux groupes. Un des groupes a mis en fuite des individus se livrant à la vente de stupéfiants. Le second groupe de fonctionnaires a procédé au contrôle d’un individu, lequel été trouvé en possession de 6,07 g de résine de cannabis, 0,5 g de cocaïne et la somme de 490 euros.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, l’homme, âgé de 21 ans, a reconnu avoir vendu des stupéfiants. Il a également reconnu consommer du cannabis.

La perquisition menée au domicile s’est avérée négative. L’exploitation de son téléphone a révélé une conversation mentionnant des transactions.

Le suspect a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le parquet de Besançon pour le 2 avril 2026.

police

Publié le 8 octobre à 16h00 par Hélène L.
