Saison terminée pour la gardienne de l’ESBF

Dans un communiqué du 22 janvier 2026, le club de l’ESBF a annoncé la grave blessure de sa gardienne Florence Bonnet, qui sera éloignée des terrains durant plusieurs mois.

"Touchée au genou en fin de rencontre face à Nice le 14 janvier 2026, Florence Bonnet a passé des examens médicaux complémentaires qui ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé", précise le club bisontin dans son communiqué.

La gardienne sera donc éloignée des terrains "pour plusieurs mois et débutera prochainement son protocole de soins et de rééducation", précise encore l’ESBF qui dit apporter "tout son soutien à Florence". Le club assure enfin, mettre "tout en œuvre" pour accompagner la gardienne "dans cette période, avec l’objectif de la retrouver plus forte sur les terrains".