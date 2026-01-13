Sans assurance, il conduisait avec une plaque d’immatriculation attachée avec de la ficelle…

Le conducteur, âgé de 37 ans, a été interpellé le 12 janvier 2026 aux alentours de 11h15 rue des Flandres Dunkerque à Besançon.

Lors d’une patrouille, les motards de la brigade motorisée de sécurité routière ont constaté la présence d'une voiture avec une plaque temporaire "WW" attachée avec de la ficelle. Dès lors, les policiers ont procédé au contrôle du conducteur. Celui-ci était en possession d’un permis de conduire autrichien et expliquait avoir effectué une demande d’échange pour obtenir un permis français.

Il n’était pas en mesure de présenter un certificat d’immatriculation, ni une assurance concernant le véhicule. Il s’est également avéré que la plaque d’immatriculation correspondait à un autre véhicule. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a expliqué avoir acheté le véhicule en Autriche, et avoir mis dessus les plaques d'un autre véhicule lui appartenant. Il a reconnu que le véhicule n'était pas assuré.

A l'issue de l'enquête, le conducteur a été remis en liberté après s'être vu notifier une ordonnance pénale pour le 5 mai 2026.