Mardi 13 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Sans assurance, il conduisait avec une plaque d’immatriculation attachée avec de la ficelle…

Publié le 13/01/2026 - 15:01
Mis à jour le 13/01/2026 - 12:51

Le conducteur, âgé de 37 ans, a été interpellé le 12 janvier 2026 aux alentours de 11h15 rue des Flandres Dunkerque à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Lors d’une patrouille, les motards de la brigade motorisée de sécurité routière ont constaté la présence d'une voiture avec une plaque temporaire "WW" attachée avec de la ficelle. Dès lors, les policiers ont procédé au contrôle du conducteur. Celui-ci était en possession d’un permis de conduire autrichien et expliquait avoir effectué une demande d’échange pour obtenir un permis français.

Il n’était pas en mesure de présenter un certificat d’immatriculation, ni une assurance concernant le véhicule. Il s’est également avéré que la plaque d’immatriculation correspondait à un autre véhicule. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a expliqué avoir acheté le véhicule en Autriche, et avoir mis dessus les plaques d'un autre véhicule lui appartenant. Il a reconnu que le véhicule n'était pas assuré.

A l'issue de l'enquête, le conducteur a été remis en liberté après s'être vu notifier une ordonnance pénale pour le 5 mai 2026.

Publié le 13 janvier à 15h01 par Hélène L.
DOUBS (25)
Faits Divers

Voitures dans le talus, accidents, blessés… Plusieurs interventions des sapeurs-pompiers dans le Doubs

Les conditions météorologiques difficiles liées à la neige ont entraîné plusieurs accidents de la circulation dans le Doubs ce samedi 10 janvier 2026, alors que le département est placé en vigilance orange neige-verglas. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises sur le réseau routier pour porter secours aux automobilistes impliqués.

Publié le 10 janvier à 18h15 par Alexane
Franche-Comté
Un homme interpellé après une série de vols de véhicules et un refus d’obtempérer entre Arbois et Besançon

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé par les forces de l’ordre à l’issue d’une enquête menée entre les communes d’Arbois et de Besançon, à la suite de plusieurs faits de vols et de délits routiers commis entre le 30 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

Publié le 8 janvier à 15h01 par Alexane

