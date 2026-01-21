Un camion se renverse à Châtillon-Guyotte

Vers 12h, le camion qui était en cours de livraison dans une ferme de Châtillon-Guyotte a alors quitté la chaussée et s’est renversé sur le côté.
Blessé dans l’accident, le chauffeur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers du Doubs. Il a ensuite été transporté en direction de l’hôpital de Besançon.
L’accident ayant entraîné une fuite de gasoil, une opération de dépollution a dû être effectuée.
La route a été totalement coupée à la circulation durant toute l’intervention des secours. Les automobilistes ont été contraints de rebrousser chemin.