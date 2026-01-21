Un camion se renverse à Châtillon-Guyotte

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Vers midi ce mercredi 21 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Châtillon-Guyotte pour porter secours à un conducteur blessé dans un accident de la circulation sur la départementale 30 en direction de Pouligney.

Vers 12h, le camion qui était en cours de livraison dans une ferme de Châtillon-Guyotte a alors quitté la chaussée et s’est renversé sur le côté.

Blessé dans l’accident, le chauffeur a été pris en charge par les sapeurs-pompiers du Doubs. Il a ensuite été transporté en direction de l’hôpital de Besançon.

L’accident ayant entraîné une fuite de gasoil, une opération de dépollution a dû être effectuée.

La route a été totalement coupée à la circulation durant toute l’intervention des secours. Les automobilistes ont été contraints de rebrousser chemin.