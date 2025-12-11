Jeudi 11 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Un livreur de stupéfiants interpellé à Besançon

Publié le 11/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 12:21

Une perquisition au domicile d’un Bisontin a permis de mettre la main sur des stupéfiants et quelques milliers d’euros provenant de la revente de produits le 9 décembre 2025 dans le quartier des Hauts de Saint-Claude.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

À la suite de plusieurs renseignements reçus, les policiers ont diligenté une enquête envers un individu suspecté d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Celui-ci était suspecté d’utiliser un véhicule pour effectuer des livraisons de divers produits.

Après une surveillance, les agents ont pu localiser son logement dont la porte a été marquée par le chien policier spécialisé en recherche d’argent et de stupéfiants.

Une perquisition a alors eu lieu au domicile du suspect très tôt dans la matinée du 9 décembre 2025. Seul occupant des lieux, il a été placé en garde à vue. La fouille du logement a amené à la découverte de 35 g de cocaïne, 72 g de MDMA, 610 g de kétamine, 9 g de résine de cannabis et de 6470 euros en liquide.

Durant son audition, l'homme de 38 ans a reconnu revendre des stupéfiants depuis fin août/début septembre 2025, notamment de la cocaïne, de la kétamine et depuis peu de la MDMA pour un bénéfice d’un peu plus de 8.000 euros.

Par peur de représailles, il n’a pas communiqué aux policiers l’identité de son unique fournisseur.

police

Publié le 11 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

croix-rouge douane insolite noël 2025 solidarité stupéfiants
Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane

