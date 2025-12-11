Un livreur de stupéfiants interpellé à Besançon

Une perquisition au domicile d’un Bisontin a permis de mettre la main sur des stupéfiants et quelques milliers d’euros provenant de la revente de produits le 9 décembre 2025 dans le quartier des Hauts de Saint-Claude.

À la suite de plusieurs renseignements reçus, les policiers ont diligenté une enquête envers un individu suspecté d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Celui-ci était suspecté d’utiliser un véhicule pour effectuer des livraisons de divers produits.

Après une surveillance, les agents ont pu localiser son logement dont la porte a été marquée par le chien policier spécialisé en recherche d’argent et de stupéfiants.

Une perquisition a alors eu lieu au domicile du suspect très tôt dans la matinée du 9 décembre 2025. Seul occupant des lieux, il a été placé en garde à vue. La fouille du logement a amené à la découverte de 35 g de cocaïne, 72 g de MDMA, 610 g de kétamine, 9 g de résine de cannabis et de 6470 euros en liquide.

Durant son audition, l'homme de 38 ans a reconnu revendre des stupéfiants depuis fin août/début septembre 2025, notamment de la cocaïne, de la kétamine et depuis peu de la MDMA pour un bénéfice d’un peu plus de 8.000 euros.

Par peur de représailles, il n’a pas communiqué aux policiers l’identité de son unique fournisseur.