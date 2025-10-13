Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Besançon : elle vole des produits de beauté et pousse un personnel de Carrefour pour tenter de fuir

Publié le 13/10/2025 - 14:47
Mis à jour le 13/10/2025 - 15:08

Une femme de 31 ans a été interpellée le mercredi 9 octobre 2025, vers 13h45, après un vol à l’étalage commis dans un supermarché Carrefour Contact situé rue de Charigney, à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les informations communiquées par la police nationale, la suspecte a été surprise par les employés du magasin alors qu’elle tentait de dérober plusieurs produits d’hygiène et de soins pour un montant total de 83,79 euros. Déjà connue de la direction du commerce pour des faits similaires, elle a été conduite dans le bureau administratif en attendant l’arrivée des forces de l’ordre.

Avant l’intervention de la police, la femme a tenté de prendre la fuite et s’est montrée violente envers un membre du personnel, qu’elle a poussé, provoquant sa chute. La victime n’a pas eu d’incapacité totale de travail. La suspecte a également déclenché l’alarme du magasin.

Arrivée sur les lieux, la patrouille de police a procédé à son interpellation. Lors de la fouille, un couteau a été retrouvé sur elle, bien qu’elle ne l’ait pas utilisé ni exhibé pendant les faits. Placée en garde à vue, la mise en cause a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

Présentée le lendemain dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la trentenaire a été condamnée à une peine de dix mois de prison avec sursis. Elle a été laissée libre à l’issue de l’audience.

agression police violence vol

Publié le 13 octobre à 14h47 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 15.5
ciel dégagé
le 13/10 à 15h00
Vent
5.09 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
72 %
 