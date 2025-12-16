À Besançon, l’agence web Spin On rejoint Koredge

Dans un communiqué du mois de décembre 2025, l’agence digitale Koredge à Besançon annonce la reprise de la continuité de service de Spin On, acteur local du web fondé en 2013. Cette opération vise à "garantir la pérennité des projets et l’accompagnement de l’ensemble des clients de Spin On, dans un cadre sécurisé et durable", nous dit-on.

La prise en charge est effective depuis le 24 novembre 2025. Les équipes de Koredge assurent désormais la maintenance, l’hébergement et le suivi des projets en cours de Spin On. Le fondateur de Spin On, Joffrey Parisot, rejoint à cette occasion Koredge et reste l’interlocuteur principal des clients, afin de maintenir une relation de proximité et une continuité opérationnelle.

Spin On, un acteur implanté localement depuis plus de dix ans

Basée à Besançon, Spin On s’est développée pendant plus d’une décennie dans les domaines du web, du e-commerce et des applications métiers. L’agence a accompagné plus de 100 clients, parmi lesquels figurent de nombreuses structures culturelles et institutionnelles. Selon le communiqué, le rapprochement entre les deux entités repose sur "une culture locale forte, une relation de proximité et un même souci de qualité".

L’intégration au sein de Koredge doit permettre aux clients de Spin On d’accéder à des compétences élargies, notamment en développement d’outils métiers, e-commerce et technologies open source, marketing digital (SEO, SEA, réseaux sociaux), accompagnement stratégique, ainsi qu’en outils et stratégies liés à l’intelligence artificielle. Frédéric Gevrey, directeur général de Koredge, précise que "notre priorité est d’offrir une transition fluide et sécurisée aux clients de Spin On. L’arrivée de Joffrey renforce notre proximité et ouvre de nouvelles perspectives à chacun d’eux."

Depuis son intégration au groupe Sapaudia Digital en 2023, Koredge poursuit une stratégie de développement. L’agence bénéficie depuis cette année du soutien de BPI France pour le développement de solutions innovantes, notamment dans les domaines des transports en commun et de la mobilité douce. L’intégration de l’activité de Spin On "s’inscrit naturellement dans cette trajectoire", selon le communiqué.

À propos de Koredge

Fondée à Besançon il y a 25 ans, Koredge est spécialisée dans le développement d’applications, la création de sites internet, le e-commerce et le marketing digital. L’agence compte 25 collaborateurs répartis entre Besançon, Paris et Lyon, et accompagne plus de 600 clients institutionnels et grands comptes à l’échelle nationale. Koredge est par ailleurs membre de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté, activateur numérique dans le cadre de France Num et partenaire de La Fabrique du Numérique à Besançon.