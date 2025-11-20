Jeudi 20 Novembre 2025
Franche-Comté
Etat-civil Politique

Ancien sénateur et président de la région Franche-Comté, Jean-François Humbert, est décédé

Publié le 20/11/2025 - 17:53
Mis à jour le 20/11/2025 - 17:54

Jean-François Humbert, président de la région Franche-Comté de 1998 à 2004 et sénateur du Doubs de 1998 à 2014 est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris ce jeudi 20 novembre.

© Alexane Alfaro
© Carvy
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Carvy

L'actuel président de la région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, écrit dans un communiqué : "C'est avec une profonde émotion que j'apprends le décès de Jean-François Humbert, ancien Président de la Région Franche-Comté."

Il retrace la carrière de l'ancien élu :
"Élu régional de 1986 à 2010, Jean-François Humbert a présidé le Conseil régional de Franche-Comté de 1998 à 2004. Il a également été membre de l'exécutif régional auparavant, et a notamment présidé le comité régional du tourisme de 1995 à 1998.

Jean-François Humbert fut également sénateur du Doubs de 1998 à 2014, et conseiller général du canton du Russey.

A la Région, Jean-François Humbert a profondément marqué les esprits en 1998 en refusant de gouverner avec le soutien de l'extrême droite après une élection régionale qui n'avait pas donné de majorité absolue à la collectivité. Sa démission immédiate de la présidence dès son élection avec les voix du Front National, comme sa gouvernance de la collectivité, reflètent ses puissantes convictions républicaines.

Profondément attaché au territoire et à mieux faire rayonner la Franche-Comté, Jean-François Humbert fut un élu largement apprécié notamment pour son franc-parler, sa force de caractère et son attachement au dialogue républicain.

A sa famille et à ses proches, j'adresse au nom de la Région Bourgogne-Franche-Comté mes plus sincères condoléances."

Publié le 20 novembre à 17h53 par Alexane
