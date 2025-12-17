Arc jurassien franco-suisse : huit nouveau projets sélectionnés…

"Avec un total de 19 projets soutenus en 2025, la coopération franco-suisse dans l’Arc jurassien poursuit sa dynamique dans le domaine du vivre-ensemble", précise l’organisme de coopération transfrontalière.
Au total, les financements octroyés pour le deuxième appel à projets s’élèvent à CHF 43'000 / 46 000 €. Sur l’ensemble de l’année 2025, ce sont 19 projets franco-suisses qui ont été soutenus pour un total de plus de CHF 114’000 / 122’000 €. Créé en 2017 dans le cadre de la stratégie de coopération transfrontalière animée par Arcjurassien.org, le FPPT aura permis de financer plus de 90 projets franco-suisses en neuf ans.
Le prochain appel à projets aura lieu du 1er mars au 15 avril 2026. Tous les documents utiles, y compris le formulaire de demande de subvention, sont disponibles sur le site Internet d’Arcjurassien.org (www.arcjurassien.org).
A propos de l’Arc jurassien franco-suisse
Arcjurassien.org est un organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse qui réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.