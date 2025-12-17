Arc jurassien franco-suisse : huit nouveau projets sélectionnés…

Le Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) a conclu son deuxième appel à projets de l’année. Huit nouvelles candidatures ont été validées ce mois de décembre 2025 par Arcjurassien.org, organisme de coopération transfrontalière et gestionnaire du fonds.

"Avec un total de 19 projets soutenus en 2025, la coopération franco-suisse dans l’Arc jurassien poursuit sa dynamique dans le domaine du vivre-ensemble", précise l’organisme de coopération transfrontalière.

Au total, les financements octroyés pour le deuxième appel à projets s’élèvent à CHF 43'000 / 46 000 €. Sur l’ensemble de l’année 2025, ce sont 19 projets franco-suisses qui ont été soutenus pour un total de plus de CHF 114’000 / 122’000 €. Créé en 2017 dans le cadre de la stratégie de coopération transfrontalière animée par Arcjurassien.org, le FPPT aura permis de financer plus de 90 projets franco-suisses en neuf ans.

Le prochain appel à projets aura lieu du 1er mars au 15 avril 2026. Tous les documents utiles, y compris le formulaire de demande de subvention, sont disponibles sur le site Internet d’Arcjurassien.org (www.arcjurassien.org).

A propos de l’Arc jurassien franco-suisse

Arcjurassien.org est un organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse qui réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.