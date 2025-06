Tour de France à Pontarlier : parking, déviations... les informations pratiques à connaître

Le 26 juillet 2025, la ville de Pontarlier accueillera l’avant-dernière étape du Tour de France 2025. Focus sur les déviations prévues et les parkings disponibles.

La ville de Pontarlier, en partenariat avec le Département du Doubs, la DDT et la DIR-Est, se prépare à accueillir le Tour de France dans les meilleures conditions et garantir l'accessibilité de la ville aux spectateurs. Des itinéraires de déviation, adaptés aux poids lourds et véhicules légers, seront mis en place à partir de la soirée du 25 juillet.

Déroulé des mesures de circulation et d'accès

Phase 1 : La RN 57 sera progressivement fermée le 25 juillet à partir de 21h, entre les giratoires de la Gare et des Granges.

Phase 2 : Puis le 26 juillet dès 3h, entre les giratoires Renault et Malraux.

Phase 3 : Enfin à partir de 12h et jusqu’à 18h, fermeture complète de la RN 57, y compris les giratoires des Pompiers et de Renault, ainsi que le giratoire des 4 Chemins (Vuillecin), qui sera partiellement fermé (une circulation reste possible pour les déviations).

Durant toutes ces phases, l'entrée, la sortie et la traversée de Pontarlier seront toujours possibles, via les déviations.

La circulation sera progressivement rétablie en fonction de l’avancement des opérations de démontage. La fin des perturbations est prévue entre 22 h et 23h le 26 juillet.

À noter : une signalétique claire sera visible dès un mois avant l’événement.

Dispositifs de stationnement et parkings spécifiques

Liste détaillée des parkings à vélo :

Parking Arthur Bourdin

Parking Pergaud (cinéma)

À proximité du parking de la communauté de communes du Grand Pontarlier

Parking de l’esplanade Pourny

Liste détaillée des parkings voitures :

P1 - Parking de l'esplanade Pourny

P2 - ZAC des Gravilliers

P3 - Parking Laffly (zone du futur centre aquatique)

P4 - Parking réserve (derrière Préval)

Liste des parkings supplémentaires :

P5 - Parking Halle Emile Pasteur

P6 - Parking des Augustins (ouverture exceptionnelle au public)

Liste détaillée des parkings camping-cars :

P2 - ZAC des Gravilliers

D'autres solutions de parking sont en cours d'étude.