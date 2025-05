Au foyer de vie "Le Château", une friperie solidaire pour améliorer le quotidien des résidents 

"Le Château" est un foyer de vie pour personnes en situation de handicap psychique situé à Novillars et géré par Solidarité Doubs handicap. Dans cette structure, les résidents bénéficient de soins médicaux, sont accompagnés dans les tâches de la vie quotidienne et effectuent diverses activités notamment du sport et des travaux manuels. Cependant, les revenus des personnes en situation de handicap sont souvent limités. C’est pourquoi l’association "Les Châtelains" a été créé. L’association cherche à "améliorer le quotidien des résidents via le financement de certaines activités/loisirs, la participation à une partie du budget de l'organisation de séjours vacances, l'achat de cadeaux pour les résidents au moment de la fête de noël ou encore des aides financières ponctuelles", explique-t-elle.

Un projet de friperie solidaire en collaboration avec les résidents

Pour financer ses actions, Les Chatelains ont mis en place un projet de friperie solidaire avec les résidents du Château et en collaboration avec Solidarité Doubs handicap. Depuis maintenant deux ans, la friperie du Château recueille des dons et développe ses activités en créant des partenariats avec La ferme sous la Côte à Fontaine-lès-Clerval, la mairie de Novillars ou la Maison partagée de Courtefontaine.

En parallèle, un groupe de résident travaille au bon fonctionnement de la boutique : certains sont chargés de la communication et de la diffusion du projet et d’autres du tri des vêtements et du rangement de la boutique. Une friperie pour laquelle ils s’impliquent à cœur joie : "les résidents ont pu ainsi se saisir pleinement de ce projet en s'investissant bénévolement et en allant à la rencontre des autres. Ils ont pu nous montrer leur envie et le plaisir qu'ils ont de développer cette boutique", rapportent Les Châtelains.

La première vente au Château

Le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai, une vente de la friperie sera organisée directement au Château. L’un de ses espaces, mis à disposition par Solidarité Doubs handicap, a été aménagé en boutique par les résidents et les membres de l’association. Il accueillera la toute première vente au Château de la friperie solidaire. Les acheteurs pourront découvrir de multiples vêtements et accessoires de seconde main. Les prix des tee-shirts, pantalons, jupes, robes, chaussures, ceintures, bijoux, pulls et gilets sont tous compris entre 0,50 centimes et 4 €. Seuls les manteaux et les vestes sont à des prix plus élevés. Si certains visiteurs souhaitent donner leurs propres vêtements à la friperie, c’est tout à fait possible. La friperie accepte tous les vêtements, hormis les sous-vêtements, tant qu’ils sont en bon état.

Infos +

Adresse : 2 rue Adrien Jouffroy, Novillars