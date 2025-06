Basket : un nouveau meneur pour le BesAC

Le meneur Pavel Bronner-Szulc (21 ans - 1,80m) a donné son accord pour rejoindre les bords du Doubs. Il sera ainsi associé sur le poste 1 à Idrissa Pouye. Après avoir fait ses débuts à la SIG Strasbourg, il était jusque-là pensionnaire du centre de formation de Blois depuis 2022.

Il est sorti de l'exercice 2024-2025 "en étant considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du championnat Espoirs de Pro B évoluant à ce poste 1" précise le club. Ses statistiques sont éloquentes : 14,6 pts, 7,6 passes décisives, 3,3 rebonds en 26 minutes de jeu. Avec notamment un pourcentage de 32,7 % de réussite à 3 points et un record de passes décisives de 19. C'était le 19 avril dernier contre Chartres. Il a par ailleurs été classé 2e meilleur meneur des Trophées LNB Espoirs de Pro B. Ave Blois, il est par ailleurs entré en jeu à 8 reprises en championnat de Pro B.

Un jeune meneur en pleine progression

Laurent Kleefstra, très satisfait d'avoir pu réaliser cette nouvelle pioche, explique ce choix : "Nous avions la volonté d'ajouter un meneur supplémentaire afin d'accompagner Idrissa Pouye dans la rotation, sachant aussi que Claudien Eliezer a aussi vocation à être polyvalent sur les postes 1 et 2. Notre choix s'est donc porté sur Pavel qui sort d'une excellente saison en Espoirs de Pro B avec Blois. En parallèle de son statut de leader en espoirs, il était aussi intégré au groupe pro et a pu se frotter au quotidien aux joueurs d'une équipe qui a terminé 2e de Pro B, tout en effectuant quelques entrées en jeu intéressantes dans ce championnat" .

Le coach va plus loin : "Pavel est un jeune meneur en pleine progression qui peut à la fois pousser vite la balle grâce à sa vélocité, mais être aussi un vrai créateur pour les autres autour de lui. Il a aussi démontré une capacité à scorer et à être un shooteur fiable de loin. Nous sommes convaincus que son état d'esprit et sa motivation loués par tous et notamment par son ami Landry Djedjé, seront des éléments qui lui permettront de s'intégrer et de performer au sein de notre collectif" .

Cette fois les lignes arrières (postes 1 et 2) sont au complet, le poste 5 est également pourvu et doublé. Reste au BesAC à travailler sur les postes 3 et 4, et c'est là qu'interviendront les deux tickets pour joueurs étrangers. Affaire à suivre donc.