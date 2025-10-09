Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Besançon : un sexagénaire condamné à 8 mois de prison pour un vol par effraction dans un restaurant

Publié le 09/10/2025 - 14:52
Mis à jour le 09/10/2025 - 14:06

Un homme de 61 ans a été condamné à huit mois de prison avec sursis à la suite d’un vol par effraction commis en mai dernier dans un restaurant du centre-ville de Besançon, a indiqué la police nationale dans un communiqué du 9 octobre 2025.

© Alexane Alfaro

Les faits remontent au samedi 4 mai 2025, vers 9 h 30, lorsque le directeur du restaurant La Carte, rue de la Cassotte, a été alerté par le déclenchement d’une alarme intrusion dans son bureau.

L’auteur s’était introduit dans l’établissement en forçant un boîtier contenant une clé-passe, avant de pénétrer dans le bureau du responsable à la recherche du fonds de caisse. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis d’identifier un individu déjà connu du directeur, qui l’avait rencontré quelques mois auparavant lorsqu’il s’était présenté au restaurant pour demander un emploi, fournissant à cette occasion son identité et son numéro de téléphone.

Deux semaines après les faits, le directeur a croisé dans la rue un homme correspondant à celui visible sur les enregistrements. Les enquêteurs ont alors procédé à des recoupements avec d’autres procédures de vol dans des locaux commerciaux, notamment au sein de l’université Marie et Louis Pasteur, où l’homme avait été aperçu déambulant sans autorisation dans les bâtiments.

Le suspect a été convoqué et placé en garde à vue le 7 octobre 2025. Il a reconnu les faits lors de son audition. Sa garde à vue a pris fin le 8 octobre, avant qu’il ne soit déféré dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

À l’issue de la procédure, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis et laissé libre.

Publié le 9 octobre à 14h52 par Alexane
Faits Divers

Sondage

