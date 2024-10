Cinq départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune ''orages'' jeudi 17 octobre

Les départements de la Côte-d'Or, du Jura, de la Saône-et-Loire, de l'Yonne et de la Nièvre ont été placés en vigilance jaune ''orages'' par Météo France pour la journée de demain, jeudi 17 octobre 2024. Une vigilance jaune ''pluie et inondation'' concerne également les départements du Jura et de Saône-et-Loire à partir de 3 heures du matin.