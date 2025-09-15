Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
Vaire

Coupure du réseau d’alimentation en eau de la commune de Vaire

Publié le 15/09/2025 - 16:22
Mis à jour le 15/09/2025 - 15:36

Suite à des travaux de maintenance et de sécurisation du réservoir d’eau potable, Grand Besançon Métropole est contraint de couper l’alimentation en eau de la commune de Vaire, sur les secteurs de Vaire-le-Grand et du hameau de Corcelle le 23 septembre 2025.

© skitterphoto pixabay CC0 © skitterphoto pixabay CC0
© skitterphoto pixabay CC0

Le secteur de Vaire-le-Petit ne sera pas impacté. Cette coupure d’eau interviendra le mardi 23 septembre prochain, de 8h à 18h.

coupure d'eau

Publié le 15 septembre à 16h22 par Hélène L.
