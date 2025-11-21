Vendredi 21 Novembre 2025
Suisse
Faits Divers

Des pièces d'or romaines dérobées dans un musée suisse

Publié le 21/11/2025 - 10:08
Mis à jour le 21/11/2025 - 09:22

Plusieurs dizaines de pièces d'or de l'époque romaine ont été dérobées mardi 1dernier dans un musée suisse, a annoncé jeudi 20 novembre 2025 la police de la Ville de Lausanne.

Police en Suisse © Alexane Alfaro
Police en Suisse © Alexane Alfaro

Le Musée romain de Lausanne s'apprêtait à fermer ses portes mardi lorsque deux hommes, qui avaient acheté leurs billets, ont agressé un agent de sécurité, a indiqué la police lausannoise dans un communiqué. 

"Les deux individus ont agressé et immobilisé le gardien. Ils ont ensuite fracturé une vitrine sécurisée et se sont emparés de plusieurs pièces d'or qui y étaient exposées", précise le communiqué. 

"Après que les auteurs ont pris la fuite, le gardien a pu activer l'alarme-agression qui a déclenché l'intervention rapide de la police", ajoute le texte, en précisant que les auteurs du vol étaient toujours "en fuite".

L'agent de sécurité, seul employé du musée présent au moment du cambriolage, est "sain et sauf", ont-ils précisé, tandis qu'"un inventaire est en cours afin de déterminer le nombre exact de pièces dérobées et d'identifier d'éventuels autres biens manquants". 

"S'agissant d'objets à valeur archéologique, le montant du préjudice n'est pour l'heure pas établi", relève la police.

(AFP)

Publié le 21 novembre à 10h08 par Elodie Retrouvey
