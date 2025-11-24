Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Deux femmes dérobent des vêtements pour enfants à Chateaufarine

Publié le 24/11/2025 - 15:00
Mis à jour le 24/11/2025 - 12:00

Dans la matinée du 21 novembre 2025, deux femmes ont dérobé des vêtements d’enfants à la sortie du magasin d’habillement Kiabi de la zone Chateaufarine de Besançon. Une a pu être stoppée par le vigile, la seconde est parvenue à prendre la fuite.

© Élodie R.
© Élodie R.

D’après les policiers, vers 11h45, deux jeunes femmes munies d’une poussette ont volé plusieurs vêtements d’enfants. Elles ont franchi les portiques de sécurité du magasin qui se sont automatiquement mis à sonner. 

L’une des deux femmes est parvenue à prendre la fuite avec la poussette et la marchandise volée, tandis que l’autre aurait frappé le vigile qui tentait de l’empêcher de quitter les lieux. 

Originaire de Lyon, la femme âgée de 26 ans a ensuite été interpellée par la police et placée en garde à vue. Le vigile a porté plainte à son encontre pour le coup de poing reçu. 

À l’issue de sa garde à vue, elle a écopé d’une convocation devant le délégué du procureur en février 2026 pour un classement sous condition. 

Publié le 24 novembre à 15h00 par Elodie Retrouvey
