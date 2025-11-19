Deux génisses secourues en terrain périlleux à Saint-Claude par les pompiers du Doubs

Les deux animaux se sont retrouvées bloquées dans une pente dangereuse. D’après les secours, elles sont descendues du champ et ont glissé sur ce terrain abrupt, avant d’aboutir dans une zone dangereuse proche d’un ruisseau.
Selon les secours, les génisses étaient très stressées et en panique. Le Sdis 25 dispose d'une unité de sauvetage animalier, formée pour intervenir sur des animaux de ferme (vaches, chevaux, moutons, etc.) dans des situations dangereuses, notamment en milieu aquatique ou escarpé.
Apeurées, les deux génisses n’ont pas pu être approchées facilement. Pour sécuriser l’opération et éviter une fuite ou des mouvements dangereux, les sapeurs-pompiers ont finalement eu recours à un fusil hypodermique, permettant d’administrer un tranquillisant à distance.
Aucun blessé, ni du côté secours ni du côté des animaux n'est à déplorer.