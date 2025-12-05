Vendredi 5 Décembre 2025
Besançon
Sport

ESBF : Alizée Frécon-Demouge annonce mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison

Publié le 05/12/2025 - 10:22
Mis à jour le 05/12/2025 - 09:28

Joueuse emblématique et formée intégralement au club, Alizée Frécon n’aura connu que le club de l’ESBF. Après 27 années d’engagement et de fidélité envers le club de la capitale comtoise, la joueuse mettra finalement un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2025-2026. 

© Yoan Jeudy
© Yoan Jeudy

Le club a annoncé la décision de la joueuse emblématique de l’ESBF ce jeudi 4 décembre 2025. Véritable "enfant du club", Alizée aura consacré 27 années à l’ESBF, "marquant durablement son histoire par son  engagement et sa fidélité" précise l’ESBF dans son communiqué.

Arrivée à 5 ans, elle a suivi l’intégralité du parcours de formation bisontin : école de hand, catégories jeunes, pôle excellence, centre de formation, puis intégration au groupe  professionnel à seulement 17 ans. "Elle incarne pleinement la réussite et la continuité de la formation du club" peut-on encore lire. Cette année, la joueuse dispute sa 15? saison en D1, dont 13 en tant que joueuse professionnelle, "un parcours qui témoigne d’une remarquable longévité et d’une constance exemplaire".

Un professionnalisme irréprochable

"Sur le terrain, Alizée s’est distinguée par son sérieux, son investissement et sa détermination. En dehors, elle est reconnue comme un exemple pour les jeunes générations et une figure respectée du vestiaire. Son attachement profond au club, allié à un professionnalisme irréprochable, a largement contribué à façonner l’identité et les réussites de l’ESBF", ajoute enfin le club bisontin.

"Après une longue réflexion, j’ai décidé que cette saison serait ladernière. C’est une décision difficile, mais prise avec sérénité, je sens qu’il est temps pour moi de me retirer. Ce que je retiens avant tout, c’est la chance immense d’avoir grandi ici et d’avoir porté ce maillot pendant 15 ans. Je vais savourer chaque moment jusqu’à la fin de saison, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette histoire : mes coéquipières, les staffs, les dirigeants, les bénévoles et bien sûr le public. Rien de tout cela n’aurait eu le même sens sans vous. Il nous reste quelques mois pour atteindre nos objectifs et profiter". - Alizée Frécon-Demouge

© Julian Chabod

Alizée Frécon-Demouge carrière esbf handball retraite

Publié le 5 décembre à 10h22 par Elodie Retrouvey
Sport

Joueuse emblématique et formée intégralement au club, Alizée Frécon n'aura connu que le club de l'ESBF. Après 27 années d'engagement et de fidélité envers le club de la capitale comtoise, la joueuse mettra finalement un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2025-2026. 

