Mardi 16 Décembre 2025
Dijon
Faits Divers

Evasions à Dijon : le détenu recherché visé par une notice rouge d'Interpol

Publié le 16/12/2025 - 17:30
Mis à jour le 16/12/2025 - 16:12

Un homme de 19 ans, qui s'était évadé de la prison de Dijon fin novembre 2025 avec un autre détenu rattrapé depuis, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, a constaté mardi16 décembre l'AFP. L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a publié sur son site internet une fiche concernant ce natif de Marseille, recherché par les autorités françaises pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale".

Le siège d'Interpol à Lyon © www.interpol.int/fr
Le siège d'Interpol à Lyon © www.interpol.int/fr

Quatre photos du mis en cause de face et de profil sont également publiées dans la notice.  Interpol invite le public à contacter son secrétariat général en ligne ou les forces de police "pour toute information" le concernant.  Les notices rouges permettent de transmettre aux pays membres de l'organisation des avis de recherche émis par la justice d'un pays à l'encontre de suspects dans le but de faciliter leur interpellation.

Le 27 novembre, deux détenus s'étaient évadé de la maison d'arrêt dijonnaise, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

L'un d'eux, âgé de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire. L'autre, considéré comme "potentiellement dangereux" par la justice, était en détention provisoire à Dijon après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Le 30 novembre, un complice de son évasion, également âgé de 19 ans, avait été interpellé lors d'une opération policière à Besançon. Il avait été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

évasion interpol police prison recherche

Publié le 16 décembre à 17h30 par Alexane
