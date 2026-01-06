Mardi 6 Janvier 2026
Alerte TÃ©moin
AccueilActualitÃ©AgendaÃ‰tat civilMagazinesInfo traficMÃ©tÃ©oVotre communemonjob.infoAnnonces LÃ©gales
Politique Economie SociÃ©tÃ© Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse SantÃ© Nature Transports Loisirs
BesanÃ§on
Immobilier

Investir via une SCI familiale : un levier patrimonial Ã  ne pas nÃ©gliger

PubliÃ© le 06/01/2026 - 07:00
Mis Ã  jour le 05/01/2026 - 18:03

L'Hebdo immobilier by SMCI • Face aux enjeux patrimoniaux liÃ©s notamment Ã  la transmission, la SCI familiale (SociÃ©tÃ© Civile ImmobiliÃ¨re) sâ€™impose comme une solution stratÃ©gique pour les investisseurs. Ce dispositif sÃ©duit de plus en plus de familles souhaitant mutualiser leurs moyens, optimiser la fiscalitÃ© et prÃ©parer lâ€™avenir.

© Ã‰lodie R.
© Ã‰lodie R.

Quâ€™est-ce quâ€™une SCI familiale ?

La SCI familiale est une sociÃ©tÃ© civile dont lâ€™objet est exclusivement immobilier. Elle permet Ã  plusieurs membres dâ€™une mÃªme famille de dÃ©tenir ensemble un ou plusieurs biens. Chaque associÃ© possÃ¨de desÂ parts sociales, proportionnelles Ã  son apport, et non le bien en direct.

Les obligations Ã  respecter

CrÃ©er une SCI familiale implique des formalitÃ©s prÃ©cises :

  • RÃ©daction des statutsÂ : rÃ¨gles de fonctionnement, pouvoirs du gÃ©rant, rÃ©partition des parts.
  • Immatriculation au RCSÂ et publication dans un journal dâ€™annonces lÃ©gales.
  • Tenue dâ€™une comptabilitÃ©Â et organisation dâ€™assemblÃ©es gÃ©nÃ©rales.
  • FiscalitÃ© : par dÃ©faut, imposition Ã  lâ€™ImpÃ´t sur le revenu (IR), avec possibilitÃ© dâ€™opter pour lâ€™ImpÃ´t sur les sociÃ©tÃ©s (IS) pour amortir les biens.

Les avantages pour lâ€™investissement locatif

  • Mutualisation de lâ€™investissementÂ : en combinant vos ressources, vous pouvez acquÃ©rir un ou plusieurs biens immobiliers, rendant ainsi vos projets rÃ©alisables et permettant des investissements plus importants.
  • Transmission facilitÃ©e :Â possibilitÃ© de donner des parts sociales avec des abattements fiscaux allant jusquâ€™Ã  100 000 â‚¬ par parent et par enfant tous les 15 ans. Cela permet de prÃ©server le patrimoine et dâ€™assurer une Ã©quitÃ© dans la transmission, en Ã©vitant les complications de lâ€™indivision. En effet, vous transmettez des parts sociales de valeur Ã©gale Ã  vos enfants, plutÃ´t que des biens distincts.
  • Optimisation fiscaleÂ : choix du rÃ©gime (IR ou IS) selon la stratÃ©gie patrimoniale.
  • Souplesse de gestionÂ : dÃ©cisions prises selon les rÃ¨gles fixÃ©es dans les statuts.
  • Protection du patrimoineÂ : la SCI constitue une entitÃ© distincte, limitant les risques en cas de litige.

Points de vigilance

La SCI familiale prÃ©sente plusieurs points Ã  prendre en compte, tels que la responsabilitÃ© illimitÃ©e des associÃ©s, les formalitÃ©s administratives et le choix stratÃ©gique du rÃ©gime fiscal. Il est fortement recommandÃ© de consulter un professionnel (notaire ou avocat) avant de se lancer dans cette dÃ©marche.

En conclusion

La SCI familiale est unÂ outil puissant pour investir et transmettre, Ã  condition de bien en maÃ®triser les rÃ¨gles. Dans un contexte oÃ¹ la gestion patrimoniale devient un enjeu majeur, elle sâ€™affirme comme une solution intÃ©ressante pour les familles souhaitant sÃ©curiser, valoriser et transmettre leur patrimoine immobilier dans les meilleures conditions.

Les conseillers SMCI et leurs partenaires sont Ã  votre disposition pour vous accompagner dans vos projets immobiliers.

immobilier investissement propriÃ©taire sci

PubliÃ© le 6 janvier Ã  07h00 par Macommune.info
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

Les coups de cÅ“ur de l'Ã©quipe NG Productions

Des plaques dâ€™immatriculation roses sont entrÃ©es en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau Ã  BesanÃ§on â€“ Piano Barâ€“ Du cÃ´tÃ© de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualitÃ©s et Ã©vÃ©nements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, câ€™Ã©tait un moment bien-Ãªtre Ã  Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Lâ€™avenir se dessine en Bourgogne-Franche-ComtÃ© !

Ã€ quoi ressemblera le nouveau service national prÃ©vu Ã  partir de 2026 ?
Infos pratiques

OÃ¹ jeter son sapin de NoÃ«l Ã  BesanÃ§on sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Salade dâ€™endives avocat et comtÃ©

Sondage

 -7.53CÂ°
nuageux
le 06/01 Ã  09h00
Vent
0.57 m/s
Pression
1018 hPa
HumiditÃ©
88 %
 