Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Jeu-Concours
Jeux-Concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Publié le 08/12/2025 - 15:15
Mis à jour le 08/12/2025 - 14:56

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner une lampe nomade chez Artémis Outdoor.

©
©

Artemis Outdoor est le showroom bisontin dédié au mobilier de jardin, aux luminaires extérieurs, au décoration et aux accessoires outdoor de qualité. Sont séléctionnées des marques européennes reconnues pour leur design, leur confort et leur durabilité, afin d’aider chacun à créer un extérieur unique et harmonieux.

La lampe Fermob Moon H41, mise en jeu, est une lampe nomade et rechargeable au design moderne. Elle peut être posée sur une table de repas ou d’appoint et apporte instantanément une ambiance chaleureuse dans tous les espaces grâce à sa lumière blanc chaud ou blanc froid. Élégante et polyvalente, elle accompagne aussi bien les soirées en terrasse que les moments en intérieur.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Le ou la gagnante sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 13 décembre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

artemis jeu concours

Publié le 8 décembre à 15h15 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Jeu-Concours

Malbuisson
Jeu-Concours une
Jeux-Concours

Jouez et gagnez une nuit à l’hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

JEU CONCOURS • maCommune.info et l’Hôtel SPA Les Rives Sauvages à Malbuisson vous proposent un jeu concours exceptionnel pour tenter de gagner une nuit pour 2 personnes en suite double, avec petits-déjeuners et accès au SPA ! Tentez vite votre chance !
 

Hôtel Les Rives sauvages jeu concours malbuisson spa les rives sauvages
Publié le 29 septembre à 07h30 par Macommune.info

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 14.32
couvert
le 08/12 à 15h00
Vent
0.99 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
91 %
 