Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner une lampe nomade chez Artémis Outdoor.

Artemis Outdoor est le showroom bisontin dédié au mobilier de jardin, aux luminaires extérieurs, au décoration et aux accessoires outdoor de qualité. Sont séléctionnées des marques européennes reconnues pour leur design, leur confort et leur durabilité, afin d’aider chacun à créer un extérieur unique et harmonieux.

La lampe Fermob Moon H41, mise en jeu, est une lampe nomade et rechargeable au design moderne. Elle peut être posée sur une table de repas ou d’appoint et apporte instantanément une ambiance chaleureuse dans tous les espaces grâce à sa lumière blanc chaud ou blanc froid. Élégante et polyvalente, elle accompagne aussi bien les soirées en terrasse que les moments en intérieur.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Artemis Outdoor dispose d'un showroom de plus de 600 m² à Besançon

Le ou la gagnante sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 13 décembre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !