Besançon
Jeu-concours entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon : découvrez les résultats !

Publié le 24/01/2026 - 07:30
Mis à jour le 23/01/2026 - 18:09

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info

pour tenter de gagner vos entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Avant de connaître le succès avec Les bêtises, dans quel domaine artistique Sabine Paturel s’est-elle d’abord illustrée ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : Le théâtre

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Emilie MOUGEOT
  • Agnès RODARI
  • Marion CLAVIER
  • Rémy POURCHET

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants, qui remportent chacun deux entrées.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Publié le 24 janvier à 07h30 par Macommune.info
