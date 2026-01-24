Jeu-concours entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon : découvrez les résultats !

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info
pour tenter de gagner vos entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Avant de connaître le succès avec Les bêtises, dans quel domaine artistique Sabine Paturel s’est-elle d’abord illustrée ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : Le théâtre
Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
- Emilie MOUGEOT
- Agnès RODARI
- Marion CLAVIER
- Rémy POURCHET
Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants, qui remportent chacun deux entrées.
À bientôt pour de nouveaux jeux !