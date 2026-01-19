Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon.

Le Show Inédit !

12 artistes cultes. Des tubes légendaires.

Un seul mot d’ordre : faire vibrer le public !

Pop, rock, dance, variété… Tous les styles. Une seule scène. Tendances 80/90’s – Le Show Musical Live Inédit & Exclusif !

Plongez dans deux décennies mythiques avec un spectacle hors du commun où 12 artistes cultes font revivre les tubes qui ont marqué toute une génération.

Ils ont tous brillé au sommet du Top 50 :

Thierry Pastor, Sabine Paturel, Ivanov by Gilles Petitjean, Caroline Loeb, Chris Anderson, Kareen Antonn, Benny B, Eve Angeli, Patrick Coutin, Allan Théo, Christine Roques, Julie Pietri.

4 gagnants seront tirés au sort et remporteront chacun 2 places en catégorie 1, d’une valeur de 59 € par billet.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Les 4 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 24 janvier 2026 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !