Dijon
Faits Divers

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon interpellé à Marseille

Publié le 18/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 18/12/2025 - 11:58

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre et qui était toujours en fuite a été interpellé à Marseille jeudi 18 décembre 2025 dans la matinée, a-t-on appris de sources proches de l'enquête, confirmant une information de BFMTV.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Cet homme de 19 ans, natif de Marseille, s'était évadé avec un autre détenu rattrapé depuis. Il a été interpellé par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) des Bouches-du-Rhône et la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête.

L'interpellation a eu lieu dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de la ville et connue pour être un point de deal. Interrogé par l'AFP, le parquet de Dijon a confirmé l'interpellation, sans plus donner de détails.

Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol

Ce fugitif faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. Il est considéré comme "potentiellement dangereux" par la justice. Il était en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le 27 novembre, il s'était évadé avec un autre détenu de la maison d'arrêt dijonnaise, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

L'un d'eux, âgé de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire. Le 30 novembre, un complice de l'évasion, également âgé de 19 ans, avait été interpellé lors d'une opération policière à Besançon. Il avait été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

(Source AFP)

évasion police prison

Publié le 18 décembre à 14h00 par Hélène L.
Faits Divers

Dijon
Faits Divers

Evasions à Dijon : le détenu recherché visé par une notice rouge d’Interpol

Un homme de 19 ans, qui s'était évadé de la prison de Dijon fin novembre 2025 avec un autre détenu rattrapé depuis, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, a constaté mardi16 décembre l'AFP. L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a publié sur son site internet une fiche concernant ce natif de Marseille, recherché par les autorités françaises pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale".

évasion interpol police prison recherche
Publié le 16 décembre à 17h30 par Alexane

