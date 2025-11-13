Le Logement Locatif Intermédiaire privé : une nouvelle alternative d’investissement immobilier pour les particuliers

PUBLI-INFO • Face à la fin du dispositif Pinel et à la recherche de solutions patrimoniales efficaces, le Logement Locatif Intermédiaire (LLI) s’impose comme une nouvelle opportunité d’investissement dans l’immobilier neuf pour les particuliers.

Qu’est-ce que le LLI privé ?

Le LLI vise à développer des logements neufs à loyers modérés dans les zones tendues (A bis, A, B1), destinés aux ménages aux revenus intermédiaires. Initialement réservé aux investisseurs institutionnels, il est depuis 2024 accessible aux particuliers, sous réserve d’un investissement via une personne morale, notamment une SCI (Société Civile Immobilière)

Conditions d’accès et avantages du dispositif

Pour bénéficier du LLI, les particuliers doivent :

Créer une SCI ou SARL familiale avec au moins deux associés

Acquérir un bien neuf ou rénové en zone éligible

S’engager à louer le bien pendant 15 à 20 ans à des loyers plafonnés

Respecter les plafonds de ressources des locataires

Avantages fiscaux

TVA réduite à 10 % sur le prix d’achat (au lieu de 20%)

Crédit d’impôt équivalent au montant de la taxe foncière pendant 20 ans

Vers une simplification du dispositif ?

Lors des débats parlementaires sur le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026, la question de l’obligation d’investir via une SCI est en discussion "dans un souci d’équité fiscale pour que les particuliers puissent en bénéficier et plus seulement à travers des SCI familiale".

"Le dispositif LLI est une solution très intéressante pour les investisseurs particuliers, permettant de bénéficier à la fois d’une réduction de prix lors de l’achat (par le taux de TVA applicable qui passe de 20% à 10%) et d’un crédit d’impôt chaque année correspondant au montant de votre taxe foncière. Chez SMCI, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur SCI et dans le choix de produits immobiliers éligibles au LLI." — Patrick-Olivier Equoy, directeur général de SMCI.