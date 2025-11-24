Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Etat-civil

Les décès à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Publié le 24/11/2025 - 14:15
Mis à jour le 24/11/2025 - 14:11

Communiqué du lundi 24 novembre 2025

  • Pas de décès pour parution presse ce jour.

décès

Publié le 24 novembre à 14h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Etat-civil

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 5.61
légère pluie
le 24/11 à 15h00
Vent
2.01 m/s
Pression
999 hPa
Humidité
95 %
 