Les décès à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Communiqué du lundi 24 novembre 2025
- Pas de décès pour parution presse ce jour.
Publié le 24/11/2025 - 14:15
Mis à jour le 24/11/2025 - 14:11
Raymond Reylé, maire de Chalezeule de 1995 à 2014, est décédé le 16 novembre 2025. Le maire actuel de la commune, Christian Magnin-Feysot, lui rend hommage dans une publication sur les réseaux sociaux.
+ Réactions • Jean-François Humbert, président de la région Franche-Comté de 1998 à 2004 et sénateur du Doubs de 1998 à 2014 est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris ce jeudi 20 novembre.
Avis de décès • Une fidèle lectrice de maCommune.info Eliane Regazzoni, née Vieille, est partie le 19 octobre 2025 à Besançon.
