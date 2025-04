Un accident de circulation à forte cinétique impliquant a fait quatre blessés. Selon les premiers éléments, la voiture a percuté un arbre.

À l’intérieur, les pompiers ont trouvé deux femmes de 19 et 21 ans ainsi que deux hommes de 21 et 22 ans. Ils ont été pris en charge et transportés à l’hôpital Nord Franche-Comté.

La police s’est également rendue sur place.