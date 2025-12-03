Mercredi 3 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Etat-civil

Les mariages à Besançon (décembre 2025)

Publié le 03/12/2025 - 10:05
Mis à jour le 03/12/2025 - 09:37

Publications des bans de mariage du mercredi 3 décembre 2025

  • Pas de presse pour les mariages cette semaine

mariages

Publié le 3 décembre à 10h05 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Etat-civil

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

Sondage

 5.73
légère pluie
le 03/12 à 12h00
Vent
1.15 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
96 %
 