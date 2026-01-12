L'Hebdo immobilier by SMCI - Investir en démembrement de propriété avec ses enfants, une stratégie patrimoniale gagnante

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Publi-info • Transmettre son patrimoine tout en conservant des revenus : et si l’immobilier permettait de concilier les deux ? Le démembrement de propriété s’impose aujourd’hui comme une solution patrimoniale efficace pour les familles souhaitant investir dans l’immobilier locatif tout en anticipant la transmission à leurs enfants. Ce mécanisme juridique, encore méconnu, offre pourtant de nombreux avantages fiscaux et successoraux, tant pour les parents que pour les enfants. Décryptage d’un outil stratégique au service d’une gestion patrimoniale optimisée.

Principe général

Le démembrement de propriété consiste à scinder la pleine propriété d’un bien immobilier en deux droits distincts :

L’usufruit : le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (loyers).

: le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (loyers). La nue-propriété : le droit de disposer du bien, sans en avoir la jouissance immédiate.

Dans le cadre d’un investissement locatif familial, les parents acquièrent l’usufruit tandis que les enfants deviennent nus-propriétaires. À l’extinction de l’usufruit (souvent au décès des parents), les enfants récupèrent la pleine propriété sans droits de succession supplémentaires.

Avantages pour les parents

Percevoir les loyers : les revenus locatifs reviennent aux usufruitiers, ce qui peut compléter leurs ressources.

: les revenus locatifs reviennent aux usufruitiers, ce qui peut compléter leurs ressources. Optimisation fiscale : l’usufruit est évalué selon un barème fiscal, réduisant le coût d’acquisition par rapport à la pleine propriété.

: l’usufruit est évalué selon un barème fiscal, réduisant le coût d’acquisition par rapport à la pleine propriété. Transmission anticipée : les parents organisent la succession en douceur, sans attendre le décès. Ils peuvent bénéficier des abattements pour donner leur patrimoine de leur vivant. Par exemple, chaque parent peut transmettre à chacun de ses enfants jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans, sans droits de donation.

Avantages pour les enfants

Acquisition à moindre coût : la nue-propriété est valorisée à un prix réduit (selon l’âge des usufruitiers).

: la nue-propriété est valorisée à un prix réduit (selon l’âge des usufruitiers). Pas de fiscalité supplémentaire au décès : la pleine propriété se reconstitue automatiquement.

: la pleine propriété se reconstitue automatiquement. Patrimoine sécurisé : les enfants deviennent propriétaires d’un actif immobilier sans avoir à en assumer la gestion locative.

Un outil patrimonial stratégique

Ce montage est particulièrement adapté pour :

Préparer la transmission tout en conservant des revenus.

tout en conservant des revenus. Optimiser la fiscalité (droits de donation réduits).

(droits de donation réduits). Investir dans l’immobilier locatif avec une vision long terme.

Les conseillers SMCI et leurs partenaires sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets immobiliers.