Nordic Nights : des soirée pour s’initier au ski de fond 

Les Nordic Nights 2026 sont une série de soirées d’initiation au ski de fond, organisées en janvier et février sur plusieurs sites nordiques des Montagnes du Jura (Ain, Doubs, Jura). En 2026, 13 soirées sont ainsi programmées sur l’ensemble du massif du Jura, avec la volonté de faire découvrir le ski nordique autrement, après le travail, entre amis ou en famille.

Les Nordic Nights s’adressent prioritairement aux personnes novices ou peu expérimentées souhaitant découvrir le ski de fond, en classique ou en skating, dans un cadre rassurant et encadré.

Chaque soirée propose une heure de cours encadrée par des moniteurs diplômés, certains issus des Écoles du Ski Français (ESF) et des Écoles de Ski Internationales (ESI), garants d’un enseignement de qualité, adapté à tous les niveaux. L’objectif est simple : permettre à un public local ou touristique, souvent actif, de vivre une première expérience du ski de fond, sans prérequis, et de prendre confiance pour, peut-être, revenir pratiquer par la suite.

Organisées en soirée, ces initiations permettent de découvrir le ski nordique autrement, dans une ambiance chaleureuse et accessible, propice à la première approche comme à la reprise d’activité.

Une expérience complète

L’événement propose ainsi une expérience originale et accessible, destinée à un public curieux ou débutant : initiation encadrée au ski nordique (classique et skating), pratique en nocturne, puis temps convivial autour d’un vin chaud, de dégustations de fromages (Bleu de Gex, Comté, Morbier) et d’animations.

La participation aux Nordic Nights se fait sur inscription via un Pass soirée à réserver sur espacenordiquejurassien.com au tarif unique de 20 €, comprenant : 1 heure de cours de ski de fond, la location complète du matériel, un temps convivial avec apéritif et dégustations de produits locaux, cadeaux à la clé (la Transju’, les Amis du Comté, le Morbier, le Bleu de Gex, le Mont d’Or et l’ENJ). Ce format clé en main "permet de lever les freins à la découverte de l’activité et de proposer une expérience complète, sportive et culturelle", précise l’organisation.

Les soirées sont ouvertes au grand public, sur réservation, via le site internet de l’Espace Nordique Jurassien.

Les dates

15 janvier 2026 - Lajoux

16 janvier 2026 - Plateau d’Hauteville

23 janvier 2026 - Pontarlier

23 janvier 2026 - Morbier

29 janvier 2026 - Lamoura

30 janvier 2026 - Frasne

2 février 2026 - Morteau

5 février 2026 - Fontine-le-Haut

7 février 2026 - Sur Lyand

9 février 2026 - Chapelle-des-Bois

12 février 2026 - Nanchez-Prénovel

13 février 2026 - Plans d’cotonnes

22 février 2026 - La Vattay

Infos +