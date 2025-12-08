Lundi 8 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Immobilier

Pourquoi financer un investissement avec un prêt bancaire ?

Publié le 08/12/2025 - 08:00
Mis à jour le 04/12/2025 - 10:49

L'Hebdo immobilier by SMCI • Recourir à un crédit bancaire ne sert pas seulement à financer un projet : c’est un levier stratégique pour investir plus, optimiser sa fiscalité, sécuriser ses proches et préserver sa trésorerie. Découvrez les principaux atouts de cette solution pour concrétiser vos ambitions.

© martaposemuckel/Pixabay
© martaposemuckel/Pixabay

Cet article est sponsorisé par le groupe SMCI.

Recourir à un crédit bancaire pour réaliser un investissement présente plusieurs atouts stratégiques :

1. L’effet de levier

L’effet de levier consiste à utiliser l’argent emprunté pour augmenter votre capacité d’investissement et maximiser vos gains potentiels. En mobilisant une partie de vos fonds propres et en complétant par un financement bancaire, vous accédez à des projets plus importants que ceux que vous pourriez financer seul. Les revenus ou la valorisation générés par l’investissement s’appliquent sur un montant global supérieur, ce qui amplifie la rentabilité de vos capitaux investis.

2. Déductibilité des intérêts

Les intérêts d’emprunt sont généralement déductibles des revenus fonciers, ce qui réduit votre base imposable et optimise votre fiscalité.

3. Une couverture en cas de décès

L’assurance emprunteur protège vos proches : en cas de décès, le capital restant dû est pris en charge par l’assureur, sécurisant ainsi votre patrimoine.

4. Préservation de vos liquidités

En finançant par crédit, vous conservez votre trésorerie pour d’autres besoins ou opportunités, renforçant votre flexibilité financière.

5. Réaliser des projets sans disposer des fonds

Le prêt bancaire permet d’investir même si vous ne disposez pas immédiatement du capital nécessaire, accélérant la concrétisation de vos projets.

À retenir :

Ces avantages s’appliquent sous réserve du respect des règles de financement (capacité d’endettement, apport, garanties, etc.). Une analyse préalable est indispensable avec votre conseiller bancaire.

immobilier impôts investissement logement prêt smci

Publié le 8 décembre à 08h00 par Macommune.info
