Franche-Comté

Quatre webinaires pour connaître les perspectives démographiques dans l’Arc jurassien franco-suisse à l’horizon 2050

Publié le 23/09/2025 - 14:30
Mis à jour le 23/09/2025 - 11:03

Une étude sur les perspectives démographiques de l’Arc jurassien franco-suisse à l’horizon 2050, menée par le service statistique du canton de Vaud et publiée mardi 23 septembre 2025 par l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ), révèle des évolutions contrastées selon les territoires.

© Arc jurassien franco-suisse/OSTAJ
© Arc jurassien franco-suisse/OSTAJ

Selon la synthèse publiée ce mardi, "si le sud de l’Arc jurassien devrait voir sa population croître d’ici 2050, les perspectives démographiques sont moins dynamiques dans les territoires du nord de l’Arc jurassien avec une population en stagnation, voire en diminution".

L’étude a été commandée par la plateforme de coopération transfrontalière Arcjurassien.org à l’occasion des 40 ans de la coopération transfrontalière célébrés le 19 mai dernier à Villers-le-Lac. Réalisée en collaboration avec les autres services statistiques cantonaux et l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, elle s’appuie sur différents indicateurs, tels que le solde migratoire, l’espérance de vie ou le nombre d’enfants par femme, pour élaborer plusieurs scénarios démographiques à l’horizon 2050.

Une synthèse par territoire

Pour rendre les résultats accessibles, l’OSTAJ les a synthétisés sous forme de fiches pour chacun des quatre territoires de l’Arc jurassien franco-suisse : Nord Franche-Comté et canton du Jura, Agglomération urbaine et Parcs du Doubs, Aire de proximité Mont d'Or – Chasseron, Haut-Jura et Vallée de Joux.

L’analyse montre que "si la moitié sud de l’Arc jurassien devrait voir sa population croître, porté par le dynamisme économique régional, le nord de l’Arc jurassien verrait une stagnation, voire une déprise démographique".

Quatre webinaires pour présenter les résultats

Des webinaires sont prévus pour présenter les résultats de manière détaillée. Ces sessions s’adressent à "toute personne intéressée par le développement territorial : élu·e·s, responsables de l’aménagement du territoire ou de toute autre politique publique impactée par l’évolution démographique, étudiant·e·s et chercheur·euse·s, gérant·e·s d’entreprise, journalistes, etc."

Chaque session détaillera les composantes de l’évolution démographique, notamment le vieillissement de la population et les flux migratoires entrants et sortants. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 septembre.

Dates et horaires des webinaires :

  • Le 29 septembre 2025, 15h00-16h00 : Nord Franche-Comté et canton du Jura
  • Le 30 septembre 2025, 10h00-11h00 : Agglomération urbaine et Parcs du Doubs
  • Le 2 octobre 2025, 9h00-10h00 : Haut-Jura et Vallée de Joux
  • Le 6 octobre 2025, 10h00-11h00 : Aire de proximité Mont d'Or – Chasseron

Infos +

Un outil statistique transfrontalier depuis 2005

L’OSTAJ, mis en place en 2005, constitue un outil d’observation et d’information statistique harmonisée entre les régions suisse et française de l’Arc jurassien, fruit d’un partenariat entre l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Insee pour la partie française, ainsi que les offices statistiques des cantons suisses de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud pour la partie helvétique.

L’ensemble des études publiées par l’OSTAJ est disponible sur www.arcjurassien.org/ostaj.

© Arc jurassien franco-suisse/OSTAJ

arc jurassien franco-suisse démographie statistiques

Publié le 23 septembre à 14h30 par Alexane
