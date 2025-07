Routes coupées, tracé, stationnement… Ce qu’il faut savoir sur le passage du Tour de France dans le Doubs

Les coureurs partiront de Villeneuve-d'Amont pour traverser 11 communes et rejoindre la ville d’arrivée de Pontarlier. Sur les 185 km de l’étape, 50 seront effectués dans le Doubs.

Conditions de stationnement

"Afin d’éviter tout obstacle sur la trajectoire des cyclistes, le stationnement sera interdit le long du parcours au cours de la journée du 26 juillet, dans les agglomérations et dans la côte de Longeville", prévient le Département du Doubs. Des parkings d’accueil du public y sont prévus.

À Pontarlier, la RN 57 sera progressivement fermée le 25 juillet à partir de 21h, entre les giratoires de la Gare et des Granges.

Informations sur le parcours dans le Doubs : https://urlr.me/8Juyzt et www.inforoute25.fr

Déviations et zones de stationnement dans Pontarlier : https://urlr.me/UCR3fJ

Le Département du Doubs et la Ville de Pontarlier invitent les usagers à organiser leurs déplacements samedi 26 juillet, en tenant compte de ces adaptations temporaires de la circulation et du

stationnement, et recommandent la plus grande prudence lors du passage du Tour de France.

Listes des parkings à voiture à Pontarlier :

P1 - ZAC des Gravilliers?• P2 - Parking réserve (derrière Préval)

P3 - Parking Laffly (zone du futur centre aquatique)

P4 - Parking de l'esplanade Pourny

Liste des parkings supplémentaires