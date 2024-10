Sept départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance ''orages'' jeudi 17 octobre

Le Doubs et la Haute-Saône sont venus s'ajouter ce jour au cinq autres départements de Bourgogne-Franche-Comté déjà placés en vigilance jaune par Météo France pour un risque d'orages ce jeudi 17 octobre 2024. Une vigilance jaune ''pluie et inondation'' concerne également les départements du Jura, de la Nièvres, de Saône-et-Loire et de la Côte-d'or.