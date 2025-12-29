Un questionnaire pour donner son avis sur la vie étudiante à Besançon

"En 2025, Besançon a été classée 2e meilleure ville étudiante de France selon le palmarès l’Etudiant avec un taux de recommandation de la Ville à 94%", rappelle sur ses réseaux Grand Besançon Métropole.

L’Etudiant lance un nouveau questionnaire pour 2026. "Budget, logement, culture, ambiance... Racontez-nous votre expérience dans votre ville étudiante", précise la Rédaction.

On retrouvera des questions du type : "Sur une échelle de 1 à 5, pensez-vous que votre ville agit pour l’environnement ?", "Sur une échelle de 1 à 5, comment évalueriez-vous la difficulté rencontrée pour trouver un logement ?" Ou encore "Recommanderiez-vous votre ville à un autre étudiant ?".

