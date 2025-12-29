Lundi 29 Décembre 2025
Besançon

Un questionnaire pour donner son avis sur la vie étudiante à Besançon

Publié le 29/12/2025 - 17:15
Mis à jour le 29/12/2025 - 16:05

Les étudiant(e)s Bisontin(e)s peuvent donner leur avis jusqu’au 15 avril 2026 à-propos de la cité comtoise…

image d'illustration © Rawpixel/Pixabay
image d'illustration © Rawpixel/Pixabay

"En 2025, Besançon a été classée 2e meilleure ville étudiante de France selon le palmarès l’Etudiant avec un taux de recommandation de la Ville à 94%", rappelle sur ses réseaux Grand Besançon Métropole.

L’Etudiant lance un nouveau questionnaire pour 2026. "Budget, logement, culture, ambiance... Racontez-nous votre expérience dans votre ville étudiante", précise la Rédaction.

On retrouvera des questions du type : "Sur une échelle de 1 à 5, pensez-vous que votre ville agit pour l’environnement ?", "Sur une échelle de 1 à 5, comment évalueriez-vous la difficulté rencontrée pour trouver un logement ?" Ou encore "Recommanderiez-vous votre ville à un autre étudiant ?".

vie étudiante ville de besançon

Publié le 29 décembre à 17h15 par Hélène L.
