Samedi 27 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Charquemont
Faits Divers

20 foyers privés d’électricité après un accident à Charquemont

Publié le 27/12/2025 - 09:12
Mis à jour le 27/12/2025 - 09:05

Le 26 décembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Charquemont à la suite d’un accident de circulation impliquant un véhicule de tourisme ayant percuté un poteau en béton soutenant des câbles électriques de distribution en 400 volts.

© Tom Babouhot / mCi
© Tom Babouhot / mCi

D’après les secours, le poteau a été fortement endommagé et s’est effondré sur la chaussée, entraînant avec lui les câbles qu’il soutenait. Les deux occupants du véhicule, une jeune fille de 11 ans et un homme de 57 ans, ont été examinés sur place mais ont refusé leur transport vers un établissement hospitalier. 

Les équipes d’ENEDIS sont rapidement intervenues afin de sécuriser l’installation électrique et procéder aux réparations nécessaires. Une vingtaine de foyers ont toutefois été privés d’électricité pendant plusieurs heures.

accident de la route poteau électrique

Publié le 27 décembre à 09h12 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 0.55
ciel dégagé
le 27/12 à 09h00
Vent
1.25 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
81 %
 