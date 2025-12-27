20 foyers privés d’électricité après un accident à Charquemont

Le 26 décembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Charquemont à la suite d’un accident de circulation impliquant un véhicule de tourisme ayant percuté un poteau en béton soutenant des câbles électriques de distribution en 400 volts.

D’après les secours, le poteau a été fortement endommagé et s’est effondré sur la chaussée, entraînant avec lui les câbles qu’il soutenait. Les deux occupants du véhicule, une jeune fille de 11 ans et un homme de 57 ans, ont été examinés sur place mais ont refusé leur transport vers un établissement hospitalier.

Les équipes d’ENEDIS sont rapidement intervenues afin de sécuriser l’installation électrique et procéder aux réparations nécessaires. Une vingtaine de foyers ont toutefois été privés d’électricité pendant plusieurs heures.