24 sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de gaz à Besançon

Les secours ont été appelés vers 10h45 mercredi 24 septembre 2025 au 3 rue de l’Oratoire à Besançon

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à la demande de GRDF pour une fuite de gaz sur la voie publique dans le cadre d’une procédure gaz renforcée.

"A leur arrivée, les secours ont été confrontés à une conduite de 163mm sous 20 bars fuyante, endommagée par un engin de terrassement", nous est-il précisé. Un périmètre de sécurité et une lance à incendie ont été établis en protection. Les clients du magasin Lidl situé à proximité immédiate ont été évacués.

La circulation dans la rue de Dole et rue de l’Oratoire a été interrompue durant toute la durée de l’opération. GRDF a procédé à la coupure et à la purge de la canalisation concernée (la conduite alimente le stade de la Malcombe et Micropolis).

Le rétablissement de la distribution en gaz interviendra après des travaux complexes. La police s’est rendue sur place.