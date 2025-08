55 exposants au "Rendez-vous du Terroir" à l’Abbaye de Bellevaux

Au programme ? Un marché de producteurs et d’artisans réunissant cette année 55 exposants, venus partager leur savoir-faire et leurs produits du terroir. De quoi ravir les papilles des petits et des grands.

Et des animations :

Visites commentées des extérieurs de l’abbaye à 17h30, 19h et 20h30

Jeux en bois traditionnels et un Explore Game

Dégustation auprès des producteurs

Un biscuit de Montbozon sera offert à chaque entrée adulte.

Infos +

Abbaye de Bellevaux – Cirey-les-Bellevaux

Tarifs