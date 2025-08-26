À Besançon, la voie des Mercureaux fermée plusieurs nuits dès le 1er septembre

La Dir-Est annonce qu’elle fermera dans les deux sens la voie des Mercureaux durant la nuit du 1er au vendredi 19 septembre 2025, de 21h00 à 5h00.

Chaque nuit (hors week-ends) du lundi 1er au vendredi 19 septembre 2025, de 21h00 à 5h00, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR EST), pour le compte de l’État, va fermer la RN57 "voie des Mercureaux" (contournement sud-ouest de Besançon), afin d’entreprendre le diagnostic et les réparations liées à un incident survenu dans le tunnel de Fontain ainsi que pour réaliser les contrôles périodiques obligatoires des équipements de sécurité des tunnels.

Les travaux se dérouleront selon le phasage suivant :