Besançon
Faits Divers

À Besançon, un jeune de 16 ans placé en détention provisoire après des jets de colis

Publié le 04/01/2026 - 17:49
Mis à jour le 04/01/2026 - 17:49

La brigade anticriminalité de Besançon a interpellé un jeune de 16 et demi le 1er janvier 2026 qui était en train de jeter des objets au-dessus du mur de la maison d’arrêt de Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les policiers ont mené une surveillance au niveau de la prison de Besançon. Ils ont vite remarqué deux hommes en train de jeter des colis. Alors qu’il tentait de repartir à trottinette, l’un d’eux a été interpellé et placé en garde à vue. L'autre a réussi à prendre la fuite.

Il s’agit d’un mineur de 16 ans et demi, connu défavorablement des services de police. Plusieurs centaines d’euros ont été découverts sur lui.

Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de son jugement le 28 janvier prochain.

Publié le 4 janvier à 17h49 par Hélène L.
