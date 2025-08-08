Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Faits Divers

À Lizine, un randonneur fait une chute de 5 mètres et se brise la cheville

Publié le 08/08/2025 - 08:50
Mis à jour le 08/08/2025 - 08:52

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus jeudi 7 août 2025 en milieu d’après-midi sur le sentier de la Gouille Noire à Lizine, à la suite d’un accident impliquant un randonneur.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Sur les lieux, les secours ont pris en charge un homme âgé de 50 ans. Il présentait un traumatisme ouvert à la cheville après avoir chuté d’un talus d’environ cinq mètres de hauteur. L’intervention s’est déroulée sur un terrain escarpé nécessitant des moyens spécialisés.

Une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) a été dépêchée sur place pour sécuriser l’opération et porter assistance à la victime dans cette zone difficile d’accès.

Après avoir été conditionnée par les secours, la victime a été évacuée par l’hélicoptère Dragon 25 en direction du CHU Minjoz à Besançon pour une prise en charge médicale spécialisée.

blessé dragon 25 randonnée sapeur-pompier sdis 25

Publié le 8 aout à 08h50 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Série de vols avec violences dans des rues de Besançon : un suspect interpellé

La police nationale de Besançon a rapporté une série de vols avec violences commis en l’espace de deux jours, entre le 2 et le 3 août 2025 dans différents quartiers de la ville, visant des personnes vulnérables. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue avant d’être déféré devant la justice.

agression blessé garde à vue police violence vol
Publié le 7 aout à 10h17 par Alexane
DOUBS (25)
Faits Divers

Incendie dévastateur dans l’Aude : 15 sapeurs-pompiers du Doubs envoyés en renfort

Cinq engins et 15 sapeurs-pompiers du Doubs sont mobilisés depuis mardi 5 août pour appuyer les opérations de lutte contre un feu extrêmement dévastateur dans le département de l’Aude, dans le sud de la France. Cet incendie encore non maîtrisé ce mercredi matin, a provoqué la mort d’une personne. Neuf personnes sont blessées dont sept sapeurs-pompiers.

décès feu incendie renfort sapeur-pompier sdis 25
Publié le 6 aout à 08h57 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Quelles sont les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Sondage

 22.47
ciel dégagé
le 08/08 à 09h00
Vent
2.64 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
84 %
 