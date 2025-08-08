À Lizine, un randonneur fait une chute de 5 mètres et se brise la cheville

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus jeudi 7 août 2025 en milieu d’après-midi sur le sentier de la Gouille Noire à Lizine, à la suite d’un accident impliquant un randonneur.

Sur les lieux, les secours ont pris en charge un homme âgé de 50 ans. Il présentait un traumatisme ouvert à la cheville après avoir chuté d’un talus d’environ cinq mètres de hauteur. L’intervention s’est déroulée sur un terrain escarpé nécessitant des moyens spécialisés.

Une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) a été dépêchée sur place pour sécuriser l’opération et porter assistance à la victime dans cette zone difficile d’accès.

Après avoir été conditionnée par les secours, la victime a été évacuée par l’hélicoptère Dragon 25 en direction du CHU Minjoz à Besançon pour une prise en charge médicale spécialisée.